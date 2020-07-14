Очередное доказательство цинизма и лживости - Зеленский возмутился кровавыми событиями на Донбассе

Накануне оккупанты коварно убили украинского военного медика, который с подразделением направлялся к телу другого полегнлого. Уже во вторник, 14 июля, президент Владимир Зеленский назвал инцидент циничным убийством. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По словам лидера, он поручил посетить зону боевых действий Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и заместителю председателя ОПУ Роману Машовцу. Сам обстрел, по его мнению, "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного толкования. Есть конкретный умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, война продлится до тех пор, пока с другой стороны будут люди, которые стремятся дастабілізації и обстрелов пол белых касках и медиков, даже во время действия режима "Тишина".

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", — добавил государственный лидер.

Напомним, трагический инцидент произошел 13 июля. В этот день один из бойцов Объединенных сил подорвался на неизвестном устройстве во время боевого задания. Другое подразделение с медиком получил задание йевакуювати тело — предварительно командование получило подтверждение соблюдения ражиму "Тишина" со стороны боевиков. Впрочем, они цинично нарушили договоренности и еще и открыли огонь по медику.

Как сообщал ONLINE.UA в Министерстве иностранных дел трагедию назвали военным преступлением оккупационных войск. По его словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская сторона поднимет огласка этого инцидента и проинформирует иностранных партнеров.