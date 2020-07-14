Есть несправедливость - власть дала громкое обещание по старой проблеме

В Министерстве социальной политики анонсировали разработку механизма повышения пенсий для семей бойцов ВСУ, которые погибли в АТО-ООС с 2014 до 2018 года. С таким поручением выступил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу министерства.

Согласно официальным данным, семьи погибших получают соцвыплаты в пересчете на старые зарплаты военнослужащих.

"Есть несправедливость за то, что военные, которые погибли на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", — отметил Зеленский.

В ведомстве сейчас работают над решением проблемы. Также рассматриваются возможные меры по ликвидации диспропорции в других пенсиях.

"Мы сейчас готовим, во-первых, комплексное упорядочение солидарной пенсионной системы, направленное, в том числе, на уменьшение разрыва между минимальными и максимальными пенсиями, во-вторых, мы работаем над программами повышения пенсий, которые предлагаем реализовать в 2021 году. Пенсионное обеспечение бывших военнослужащих и членов их семей – важный вопрос, который мы обязательно включаем в вышеупомянутые предложения", — цитирует прессслужба министерку Марину Лазебну.

Напомним, по данным украинского командования от начала войны на Донбассе потери ВСУ составили более 3 тысяч бойцов.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупанты коварно убили украинского военного медика, который с подразделением направлялся к телу другого павшего. Уже во вторник, 14 июля, президент Владимир Зеленский назвал инцидент циничным убийством. Сам обстрел, по его мнению, "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".