Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 15 июля

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в среду, 15 июля, зафиксировано 836 новых случаев коронавирусной болезни
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2194 случая;
Волынская область — 3117 случаев;
Днепропетровская область — 1155 случаев;
Донецкая область — 767 случаев;
Житомирская область — 1550 случаев;
Закарпатская область — 4112 случаев;
Запорожская область — 631 случай;
Ивано-Франковская область — 3178 случаев;
Кировоградская область — 674 случая;
м. Киев — 6497 случаев;
Киевская область — 3128 случаев;
Львовская область — 7425 случаев;
Луганская область — 97 случаев;
Николаевская область — 494 случая;
Одесская область — 2314 случаев;
Полтавская область — 337 случаев;
Ровенская область — 4782 случая;
Сумская область — 346 случаев;
Тернопольская область — 2292 случая;
Харьковская область — 2787 случаев;
Херсонская область — 205 случаев;
Хмельницкая область — 922 случая;
Черновицкая область — 5208 случаев;
Черкасская область — 771 случай;
Черниговская область — 624 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля 2020 в Центр поступило 1101 сообщения о подозрении на
С более 13 млн диагностированных случаев коронавируса, продолжают бороться с болезнью около 5 млн пациентов по всему миру. 7 млн больных выздоровели, 580 тыс умерли. 13 июля в 143 странах диагностировали 216 806 заражений коронавирусом, 5346 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 65594 (935 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 43245 (1341 умерло), в Индии 29 842 (588 умерло), ЮАР 10496 (174 умерло), власть в России, которую подозревают в фальсификации статистики по количеству больных, отчитывается о 6248 случаев коронавируса (175 умерло) и другие. В Китае по официальной информации диагностировано 83611 случаев заболевания коронавирусом, 78693 пациентов уже выздоровели, 4634 умерли, 284 пациента продолжают бороться с болезнью.
Стоит обратить внимание на то, что недавно ученые из Королевского колледжа Лондона потрясли международное сообщество результатами своего исследования — они официально сообщили о том, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца. Стоит обратить внимание на то, что таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к
Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с