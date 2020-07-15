Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 15 июля

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в среду, 15 июля, зафиксировано 836 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 . 55607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 1427 летальных, 28131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные Минздрава.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 2194 случая;

Волынская область — 3117 случаев;

Днепропетровская область — 1155 случаев;

Донецкая область — 767 случаев;

Житомирская область — 1550 случаев;

Закарпатская область — 4112 случаев;

Запорожская область — 631 случай;

Ивано-Франковская область — 3178 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

м. Киев — 6497 случаев;

Киевская область — 3128 случаев;

Львовская область — 7425 случаев;

Луганская область — 97 случаев;

Николаевская область — 494 случая;

Одесская область — 2314 случаев;

Полтавская область — 337 случаев;

Ровенская область — 4782 случая;

Сумская область — 346 случаев;

Тернопольская область — 2292 случая;

Харьковская область — 2787 случаев;

Херсонская область — 205 случаев;

Хмельницкая область — 922 случая;

Черновицкая область — 5208 случаев;

Черкасская область — 771 случай;

Черниговская область — 624 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля 2020 в Центр поступило 1101 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 104 132 сообщения о подозрении на COVID-19 .

С более 13 млн диагностированных случаев коронавируса, продолжают бороться с болезнью около 5 млн пациентов по всему миру. 7 млн больных выздоровели, 580 тыс умерли. 13 июля в 143 странах диагностировали 216 806 заражений коронавирусом, 5346 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 65594 (935 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 43245 (1341 умерло), в Индии 29 842 (588 умерло), ЮАР 10496 (174 умерло), власть в России, которую подозревают в фальсификации статистики по количеству больных, отчитывается о 6248 случаев коронавируса (175 умерло) и другие. В Китае по официальной информации диагностировано 83611 случаев заболевания коронавирусом, 78693 пациентов уже выздоровели, 4634 умерли, 284 пациента продолжают бороться с болезнью.

Стоит обратить внимание на то, что недавно ученые из Королевского колледжа Лондона потрясли международное сообщество результатами своего исследования — они официально сообщили о том, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца. Стоит обратить внимание на то, что таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19 . Кроме того, они сообщили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.