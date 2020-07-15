Это требование - МВФ сделал последнее предупреждение Зеленскому

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева продолжает внимательно следить за политической и экономической ситуациями в Украине. Недавний скандал с отставкой главы НБУ Якова Смолия заставил руководительницу МВФ еще раз напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому об одном из важнейших требований Фонда к официальному Киеву. Кристалина Георгиева призвала украинского лидера сохранить независимость Национального банка Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы МВФ по результатам переговоров с Зеленским, передает ONLINE.UA.

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики — это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", — подчеркнула Кристалина Георгиева.

По ее словам, реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей "полного успеха для Украины", поскольку политика Нацбанка заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины. Кроме того, глава МВФ подчеркнула, что независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему.

Напомним, что 1 июля председатель НБУ Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки. 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка. Уже 3 июля украинский парламент поддержал увольнение председателя Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Что важно понимать, глава финкомитета Совета Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, комитет не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

Недавно стало известно, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ. Украинский лидер Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум Украине после отставки Смолия.