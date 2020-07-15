Это произойдет до конца недели - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Глава государства Владимир Зеленский во время телефонных переговоров заявил директору-распорядительнице Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит украинскому парламенту кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка. Такое же обещание президент страны дал всем украинским граждан. Стоит обратить внимание на то, что громкое заявление украинского лидера прозвучало после того, как глава МВФ потребовала у Владимира Зеленского сохранить независимость НБУ. Что важно понимать, это одно из главных требований Фонда к официальному Киеву. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Twitter президента Украины.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", — пообещал всем украинцам и главе МВФ Владимир Зеленский.

Известно, что во время переговоров с украинским лидером Кристалина Георгиева еще раз напомнила, что реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей "полного успеха для Украины", ведь политика Нацбанка заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины. Также руководительница МВФ отметила, что независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему.

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики — это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", — заявила руководительница МВФ.

Стоит напомнить, что еще 13 июля стало известно, что в высших эшелонах украинской власти идет процесс согласования нового руководства Национального банка. Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук еще тогда сообщила, что в ВРУ готовы назначить нового руководителя структуры уже до конца недели. По ее словам, ни одно предложение в отношении лица на замену Смолию не является окончательным.

"Пока конкретной фамилии нет. Но мы надеемся, что кандидатура появится, возможно, чуть позже. И мы до конца этой недели также проголосуем председателя НБУ. Ну, мы ждем предложение от президента, потому что это его конституционное право и обязанность" , — отметила Кравчук.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заявила, что была удивлена решением Якова Смолия уйти в отставку с должности главы НБУ.