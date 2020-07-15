МОЗ выступило с важным предупреждением о COVID-19 - что предлагают

В Кабинете министров предполагают изменение показателе, по которым оценивают страны в контексте "красной" и "зеленой" зон. Рассматривают инициативу об учете инцидентности вместо активных случаев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы МОЗ Максима Степанова.

По его словам, это позволит изменить подход для распределения государств, границы которых могут открыть.

"На заседании министров Европейского Союза говорилось именно об этом критерії и именно такой формулы. Когда мы принимали решение, это было 22 июня, именно этот критерий 40 активных больных на 100 тысяч населения и был внедрен в Украине", — пояснил Степанов.

Он заметил, уже к 1 июля в Брюсселе изменили показатель в пользу инцидентности. Именно поэтому в украинском правительстве рассматривают такую же идею.

"В связи с увеличением активных больных в Украине, сейчас этот показатель более 62 активных больных на 100 тысяч населения, мы внесли предложение об увеличении критерия до 55 активных больных на 100 тысяч населения. То есть страны, которые после утверждения правительством этого критерия будет больше 55 активных больных на 100 тыс. Населения будут попадать в перечень стран "красной зоны", менее 55 — "зеленой зоны", — добавил министр.

Напомним, по состоянию на утро 15 июля в Украине установили 55 607 диагнозов COVID-19 . В общем для посещения свои границы украинцам открыли 25 других государств.

Как сообщал ONLINE.UA, британские эксперты выступили с важным предупреждением о распространении коронавирус COVID-19 в будущем. Они считают, вторая волна начнется зимой и станет нищівнішою за первую.

Согласно обнародованному прогнозу, лишь в Великобритании вторая волна может спровоцировать 120 тысяч смертей. По состоянию на середину июля количество смертельных случаев в стране поспело 45 тысяч.