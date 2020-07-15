Новый инструмент: у Меркель подготовили крайне неприятный сюрприз для Путина

14 июля представитель команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности Европарламента озвучила громкое заявление. Она официально сообщила о том, что одним из важнейших приоритетов ФРГ во время председательства в Совете ЕС будет анализ военных и гибридных угроз для блока, в частности со стороны России. Чиновница еще раз напомнила о том, что внутри Евросоюза очень разное восприятие как самой России, так и угроз, которые она создает. Министр уже успела обсудить этот вопрос с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и нарушит его во время поездки на этой неделе к государствам Вышеградской четверки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Речь пойдет о вопросах, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, который она разрабатывает, причем в области неконвенционных вооружений, что уже является новым вызовом для Европы и НАТО, но также и в вопросе поведения России", — подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Стоит обратить внимание на то, что будут обсуждать поведение Кремля не только в Ливии или Сирии, но и в Украине, "где до сих пор идут бои и где сохраняется ситуация, что на территории Европы впервые после Второй мировой войны границы изменили с помощью военной силы". Согласно последним данным, в ЕС будут анализировать как обычные и ядерные военные угрозы, так и гибридные угрозы. По словам представительницы команды Меркель, анализ будут осуществлять Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN), государства-члены ЕС и их разведки предоставлять свои предложения и данные для анализа.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр надеется, что анализ угроз завершат до конца председательства Германии в Совете ЕС, то есть до конца этого года. На основе совместного анализа в объединении создадут "стратегический компас".

"Это — новый инструмент, в котором отдельные подходы, которые мы уже имеем сегодня, объединят в одну настоящую стратегию", — предупредила Кремль немецкий министр обороны.

Также она успела прокомментировать переговоры в "нормандском формате".

"Это — сложный процесс. Он продвигается медленнее и сложнее, чем мы себе представляли. Но "нормандский формат" уже действует, и это формат, который может привести к решению конфликта", — подчеркнула чиновница.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Меркель заявили, что решение по конфликту на Донбассе является предпосылкой для восстановления стратегических отношений Евросоюза с Россией.