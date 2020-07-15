Проблему легко решить - Трамп набросился с новыми претензиями на ЕС

Американский президент Дональд Трамп обвинил Евросоюз в существовании ради создания конкуренции Соединенным Штатам. Он считает, что содружество пользуется своим положением, чтобы "использовать" заокеанскую сверхдержаву. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление в Белом доме.

По мнению президента, в Брюсселе никогда не относились хорошо к США.

"Европейский союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США", — добавил Трамп.

Он пояснил, Брюссель и Вашингтон находятся в мощной конкуренции, однако в то же время отношения между ними — "очень хорошие". Проблемы существуют в сфере торговли и здесь будто европейцы очень плохие в своих американских партнеров.

"Они были очень несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий... Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить эту проблему, но у нас началась эпидемия", — резюмировал американский президент.

Следует напомнить, что это уже не первая словесная конфронтация администрации Трампа и европейских стран. В последние годы между содружеством и США произошла так называемая таможенная война, когда стороны повышали тарифы на импорт в различных сферах.

В начале пандемии COVID-19 Трамп в одностороннем порядке объявил о закрытии въезда из стран ЕС, на это отреагировали в Брюсселе. Американская власть не отменила ограничения, несмотря на подконтрольную ситуацию с вирусом в Европе. По этому поводу общеевропейское правительство держит закрытыми свои границы для американцев.