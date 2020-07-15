Зачем тогда работать - работники НБУ неожиданно записали видеообращение к Зеленскому

Молодые работники Национального банка Украины неожиданно для всех записали видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому — молодежь попросила украинского лидера не допустить уничтожения независимости регулятора. Стоит обратить внимание на то, что видео с обращением к президенту работники НБУ опубликовали в том числе и на своих страницах в социальных сетях, чтобы достичь большего резонанса — в видео они обратили внимание на то, что не хотят, чтобы их работу игнорировали и указывали, как ее осуществлять. По словам работников НБУ, решение Нацбанка должны оставаться обоснованными и не зависеть от политических пожеланий, передает ONLINE.UA.

"Уважаемый господин Президент! Мы — молодые украинцы, рожденные в независимой Украине. В Национальном банке Украины нас — около двухсот. С необходимыми навыками. Качественным образованием. Знанием иностранных языков. Видением, в какой Украине мы хотим жить завтра. И пониманием, что это завтра зависит в том числе и от нас. Мы не уехали за границу. На учебу или на работу. Некоторые даже вернулись. Ибо мы верим в возможность развиваться здесь. И помогать развиваться нашей стране. Господин Президент, год назад Вы говорили что именно от молодежи хотите услышать, какой она видит нашу страну. Мы восприняли это как подтверждение, что сделали правильно", — напомнила Зеленскому молодежь.

Кроме того, работники НБУ обратили внимание на то, что не получают сверхприбылей и не воруют.

"И мы не хотим, чтобы нашу работу игнорировали. Указывали, какой курс нарисовать. Какие иски отозвать. Зачем тогда идти работать на государственной службе, если твоя работа никому не нужна? ... Мы хотим жить в стране принципиальных и честных людей, которые трудом достигают результата. Ищут правильных и эффективных, а не простых и временных решений. Соблюдаются слова и не выставляют страну аферистом на международной арене. Мы ничего не требуем, однако призываем Вас. Не допустите разрушения независимости Национального банка Украины! Его решения должны оставаться обоснованными и не зависеть от политических предпочтений. Это станет залогом того, что тысячи молодых украинцев будут видеть смысл идти в государственные институты и оставаться строить успешное государство", — заявили молодые работники НБУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский срочно собрал правление НБУ после отставки Смолия.