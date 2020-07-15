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Мы не можем - в правительстве решились на громкий шаг

Украина | Читати новину українською
Мы не можем - в правительстве решились на громкий шаг Маски (фото — rawpixel.com)

Карантин в Украине завершается 31 июля, однако в правительстве готовятся пролонгировать его. В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект соответствующего постановления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам министра Максима Степанова, речь идет о продлении минимум на один месяц.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Через ту эпидемическую ситуацию, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать", — пояснил он.

Чиновник отметил, постановлением внесут определенные коррективы в порядок адаптивного карантина. Считается, что соответствующее решение в Кабинете министров могут постановления уже на следующей неделе.

Напомним, карантин по всей Украине ввели с середины марта. Долгое время в городах и населенных пунктах даже не работал общественный транспорт. В мае начались первые послабления, однако значительную их часть держат до сих пор — по состоянию на середину июля.

В частности, существенно ограничен выезд за границу, только 25 государств могут принимать украинцев, но по определенным правилам. Также все граждане должны пользоваться масками в общественных местах — за нарушение грозит серьезный штраф.

По состоянию на 15 июля в Украине подтвердили 55 607 случаев COVID-19. В течение нескольких последних суток прирост тех, кто выздоровел, превышает количество новых инфицированных. В то же время суточное рост количества новых диагнозов остается высокой.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабинете министров предполагают изменение показателе, по которым оценивают страны в контексте "красной" и "зеленой" зон. Рассматривают инициативу об учете инцидентности вместо активных случаев. Такой подход в июле избрали страны Евросоюза.

Источник: РБК-Україна Теги: Украина, карантин, Минздрав, продолжение, Максим Степанов, коронавірус
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Обновлено:12:11, 15.07.2020

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