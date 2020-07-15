Две группы кораблей НАТО экстренно вошли в Черное море - что происходит

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) срочно вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Стоит обратить внимание на то, что группа SNMG2 прибыла в Черное море еще 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" ( F-101 ) в качестве флагмана. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Объединенного командования ВМС НАТО.

"Несмотря на пандемию COVID-19 , SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит к Черному морю, первый с момента, когда я взял командование, что соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", — подчеркнул глава SNMG2.

Кроме того, отмечается, что суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащих с Черным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два обучение помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что уже запланированы визиты в Болгарию и Украину в ближайшие дни.

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