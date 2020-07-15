Новости

Лента новостей

Две группы кораблей НАТО экстренно вошли в Черное море - что происходит

Украина | Читати новину українською
Две группы кораблей НАТО экстренно вошли в Черное море - что происходит Фото з відкритих джерел

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) срочно вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Стоит обратить внимание на то, что группа SNMG2 прибыла в Черное море еще 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Объединенного командования ВМС НАТО.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит к Черному морю, первый с момента, когда я взял командование, что соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", — подчеркнул глава SNMG2.

Две группы кораблей НАТО экстренно вошли в Черное море - что происходит (1)

Кроме того, отмечается, что суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащих с Черным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два обучение помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что уже запланированы визиты в Болгарию и Украину в ближайшие дни.

Две группы кораблей НАТО экстренно вошли в Черное море - что происходит (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг неожиданно заговорил о преобразовании Альянса. По его мнению, в условиях нынешних угроз со стороны России и Китая нужно создать глобальное НАТО.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, Альянс, корабли, Черное море, военные учения, Болгария, Украина
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 55607 +836
Выздоровели 28131 +977
Летальные 1427 +15

Данные МОЗ Украины
Обновлено:13:11, 15.07.2020

Курс валют 15.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,1
27,17
27,14
EUR
30,98
31,06
31,04
GBP
34,15
34,24
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...