Суд вынес новое решение по делу Гандзюк - что известно

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, один из главных фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, находится под стражей. Его арест продлили на судебном заседании. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

По словам адвоката фигуранта Дмитрия Ильченко, решение принимали в Печерском районном суде столицы.

"Да, до 11 сентября", — ответил юрист на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее в Киевском апелляционном суде рассмотрели инициативу по освобождению из под стражи Мангера. Было решено сохранить его арест.

Офис генерального прокурора объявил о завершении расследования дела, в котором Мангер выступает подозреваемым. вместе с ним в этой квалификации проходит Алексей Москаленко-Левин. В то же время 12 июня прокурор подтвердил возобновление досудебного расследования.

Напомним, Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения в июле 2018 года. Ее облили серной кислотой после выхода из подъезда дома в Херсоне. После трехмесячного лечения активистка умерла, это произошло 4 ноября.

Дело разрабатывается уже при участии третьего генпрокурора — Ирины Венедіктової, назначение которой стало поводом для критики. Отец убитой активистки Виктор Гандзюк в марте обратился к президенту Владимира Зеленского с призывом не допустить развала следствия. Он напомнил о личной встрече и обещание.

Как сообщал ONLINE.UA, 20 мая президент страны Владимир Зеленский обратил внимание украинцев на то, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета не такая однозначная, как дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, однако ответственность за нее несет руководитель МВД Арсен Аваков и он должен с этим обязательно разобраться.