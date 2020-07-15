Команда Зеленского не может - украинский политик принимал участие в круглом столе партии Путина

Политическая сила главы Кремля Владимира Путина "

Единая Россия"

14 июля провела международный межпартийный круглый стол "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19 ", в котором, в частности, принимали участие представители украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и Олег Волошин.

Отмечается, что в ходе своего выступления кум Путина в очередной раз раскритиковал команду украинского лидера Владимира Зеленского и начал жаловаться на то, что она якобы не способна урегулировать ситуацию на Донбассе и достичь мира.

Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОПЗЖ.