Команда Зеленского не может - украинский политик принимал участие в круглом столе партии Путина

Политическая сила главы Кремля Владимира Путина " Единая Россия" 14 июля провела международный межпартийный круглый стол "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии
COVID-19", в котором, в частности, принимали участие представители украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и Олег Волошин. Отмечается, что в ходе своего выступления кум Путина в очередной раз раскритиковал команду украинского лидера Владимира Зеленского и начал жаловаться на то, что она якобы не способна урегулировать ситуацию на Донбассе и достичь мира. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОПЗЖ.
"Несмотря на различие в позициях и идеологических принципах, необходимо сотрудничество политических партий, парламентов и исполнительной власти — именно такое взаимодействие поможет преодолеть страшный вызов, с которым столкнулось человечество в XXI веке. Таким был лейтмотив круглого стола", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с отдельным комментарием выступил и украинский политик Виктор Медведчук.
"В Украине, надо это отметить, коронавирус наложился на проблему, которая является проблемой №1 для страны последние 6 лет — как при прежней, так и при нынешней власти. Это проблема мирного урегулирования на Донбассе. Это, действительно, самая масштабная боль сегодня в Украине, как и то, что власть, сегодняшняя власть господина Зеленского и его команды, завела в тупик этот вопрос. Так происходит, к сожалению, для нашей партии, которая предложила мирный план урегулирования и реализует его на всех уровнях, в том числе, и международном уровне. Это вызывает огромную обеспокоенность, и мы понимаем, что власть Зеленского не может установить мир на Донбассе", — заявил в ходе круглого стола Медведчук.
Олег Волошин и Виктор Медведчук
Согласно последним данным, в круглом столе также участвовали: Сун ТАО, заведующий Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая; Андрос Киприану, генеральный секретарь Партии трудового народа Кипра (АКЕЛ) Манфред Грунд, управляющий делами фракции ХДС/ХСС, спикер фракции по вопросам внешней политики; Йоахим Пфайффер, спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам экономической и энергетической политики; Итиро Айсава, председатель Парламентской ассоциации японо-российской дружбы, член парламента, депутат от Либерально-демократической партии Японии; Арман Кирибаев, первый заместитель председателя партии Nur Otan.
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