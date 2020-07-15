Впервые в истории: ученые заявили о сенсационном научном прорыве

Несмотря на то что сейчас почти весь научный мир сосредоточен на борьбе с пандемией коронавируса, многие ученые продолжают проводить исследования, от которых напрямую зависит будущее всего человечества. Так, недавно стало известно, что команда из 53 ученых впервые в истории смогла сделать полную "расшифровку" Х-хромосомы человека — ученые смогли описать ее первичную структуру. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на статью, которую опубликовало авторитетное издание Nature.

Стоит обратить внимание на то, что еще в 2003 году ученым удалось полностью секвенировать (установление последовательности — ред.) человеческий геном — совокупность всей ДНК организма вместе с генами. Вышла последовательность в 3 миллиарда букв. Однако только через 17 лет после этого открытия, ученые заявили о первом успешном полном секвенировании человеческой хромосомы.

"Секвенирование — это термин молекулярной биологии, обозначает "разложения" полимера на мономеры (то есть описание сложного состава, состоящего из большого числа повторяющихся частей, "цепочкой" этих повторяющихся частей). Сделать это удалось с помощью новой методики — нанопорового секвенирования, которое, в отличие от других его разновидностей, позволяет "расшифровывать" большие участки ДНК. А хромосома по структуре содержит более 90% ДНК клетки", — поясняет издание.