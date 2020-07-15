Катастрофа МН17: Нидерланды нанесли сокрушительный удар по РФ

Нидерландские власти неожиданно для всех нанесли мощный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — она предоставила новую информацию об иске против России в ЕСПЧ по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году боинге МН17. Кроме того, отмечается, что также предоставили уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ. Такими данными поделился посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По словам украинского дипломата, в иске говорится о нарушении РФ трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-х , 3-й и 13-й . Что важно понимать, статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе, как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного лица виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание. В статье 3 говорится, что никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Статья 13 указывает, что каждый, чьи права и свободы, признанные в Конвенции, нарушены, имеет право на эффективную юридическую защиту в национальном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

"Нидерланды ссылаются на статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета, вопреки ее обязательствами в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", — подчеркнул украинский посол.

Стоит также обратить внимание на то, что Нидерланды планируют привлечь иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв катастрофы.