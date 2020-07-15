Катастрофа МН17: Нидерланды нанесли сокрушительный удар по РФ

Нидерландские власти неожиданно для всех нанесли мощный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — она предоставила новую информацию об иске против России в ЕСПЧ по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году боинге МН17. Кроме того, отмечается, что также предоставили уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ. Такими данными поделился посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".
По словам украинского дипломата, в иске говорится о нарушении РФ трех статей Европейской конвенции по правам человека:
"Нидерланды ссылаются на статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета, вопреки ее обязательствами в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", — подчеркнул украинский посол.
Стоит также обратить внимание на то, что Нидерланды планируют привлечь иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв катастрофы.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно журналисты из русской службы BBC решили узнать, кем на самом деле является одним из главных фигурантов дела о сбитии над Донбассом малазийского Boeing рейса