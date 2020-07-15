Украина уже готова: Кабмин сообщил невероятную новость

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина поделилась с украинскими гражданами замечательной новостью — она озвучила свой прогноз, согласно которому наша страна точно станет членом Европейского Союза, однако, по ее словам, это вопрос времени. Кроме того, чиновница обратила внимание на то, что Украина и технически, и юридически готова для того, чтобы стать частью европейской системы. Свою позицию представитель Кабмина озвучила во время пресс-конференции "Украина и Соглашение об ассоциации с ЕС: мониторинг выполнения 2014-2019", передает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

"Украина точно станет членом ЕС. Это вопрос времени. В первую очередь, я считаю, это вопрос времени, который Украина определит сама для себя, потому что Европейский Союз — это не донорская организация, это объединение сильных экономически независимых стабильных демократических стран, и именно поэтому Украина сейчас на пути тех реформ, которые позволят Украине быть полноправным членом Европейского Союза в понимании того, что мы будем сильны, экономически независимы, и тот прогресс даже, который есть сегодня, он говорит о том, что этот путь уже неотвратим", — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Кроме того, она отметила, что сейчас наша страна "выходит на уровень евроинтеграции 2.0". Именно поэтому важно делать акцент на статью 481 Соглашения об ассоциации, которое предусматривает, что периодически стороны должны просматривать эффективность тех или иных механизмов соглашения.

"Это критически сейчас с точки зрения того, что Украина за 5 лет сделала колоссальную работу и даже 41% выполнения крупнейшей сделки Европейского Союза с третьей страной — я думаю, что это колоссальный результат, не идеальный, но колоссальный прогресс, несмотря на то, что соглашение касается примерно 27 сфер правоотношений", — отметила представительница Кабмина.

Кроме того, Стефанишина заявила, что очень ждет саммит Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года. По ее словам, Украина и технически, и юридически готова для того, чтобы стать частью европейской системы.

"Так же мы надеемся на подписание соглашения об общем авиационном пространстве и начала второй миссии в рамках (подготовки к подписанию — ред.) Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) (соглашения о так называемом "промышленном безвизе" — ред.)", — подчеркнула она.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде убеждены, что пришло время для дискуссии о пересмотре условий Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.