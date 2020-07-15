Ученые шокировали новым прогнозом о будущем человечества - какие проблемы ожидаются

Человеческое население достигнет своего пикового значения до 2064 года. После этого максимума начнется постепенное падение количества людей на Земле. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Lancet.

Согласно выводам нового научного исследования, до упомянутой даты населения планеты составит примерно 9,7 миллиарда. Уже к концу века в результате падения этот показатель достигнет 8,8 миллиарда людей.

Эксперты Института метрики и оценки здоровья Медицинской школы Университета Вашингтона считают, причиной для таких изменений станут женщины. В течение последних десятилетий они получили доступ к контрацепции и образования.

Они считают, в ближайшее столетие 23 страны, среди которых Япония, Таиланд, Италия, Испания, подвергаются сокращению населения около 50%. Такая ситуация будет вредить экономике человечества, а также повлияет на систему социальной поддержки и трудоустройства.

В то же время миграционные процессы могут уравновесить падение количества людей.

"Мир с 1960-х годов был сосредоточен на так называемом буме населения... И вдруг мы видим определенный переломный момент, когда становится вполне очевидно, что мы резко переходим от проблемы чрезмерного количества людей к их нехватке", — цитирует издание доктора Кристофера Мюррея, который руководил исследованием.

Наиболее стремительное падение населения произойдет в Азии, а также на Востоке и в центре Европы. Численность жителей Японии сократится со 126 до 60 миллионов, Таиланда с 71 до 35 миллионов, Испании с 46 до 23 миллионов, Италии с 61 до 31 миллиона, Португалии с 11 до 5 миллионов, Южной Кореи с 53 до 27 миллионов.

"Будет больше людей, которым нужны выплаты от правительства, такие как социальная помощь, медицинское страхование, чем тех, кто платит налоги", — подчеркнул Мюррей.

В то же время Северная Африка и Ближний Восток станут регионами, где население будет продолжать рост.

Как сообщал ONLINE.UA, миром распространяются конспирологические теории о деструктивном влиянии технологий 4G и 5G на людей, их способность вызывать эпидемии или другие бедствия. Команда биологов решила исследовать вредности такого связи для живых существ.