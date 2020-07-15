Необходима наша реакция - Кабмин запаниковал из-за новой проблемы на Донбассе

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во время традиционного брифинга выступил с тревожной новостью — он сообщил о том, что детей, которые находятся на территории ОРДЛО и хотят вступать в украинские вузы, боевики не выпускают на территорию Украины. Эту информацию он получил от своих анонимных источников. По словам главы правительства, наша страна должна опертивно отреагировать на произвол пророссийских сил и спасти будущее молодежи из Донбасса, передает ONLINE.UA.

"Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит. В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить", — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, это является частью стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство. Что важно понимать, данную ситуацию попросят взять под контроль вице-премьер-министра Алексея Резника. Кроме того, намерены подключить Министерство образования и науки.

Украинский журналист и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский также подтвердил, что боевики мешают молодежи выезжать под предлогом карантина.

"На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них вступление в украинский вуз — это шанс покинуть гетто. Но после того как Украина отменила ВНО для детей с ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина", — отметил Казанский.

По словам журналиста, абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских вузах.

"В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что вступать надо в "университеты ДНР", — пишет Казанский.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Украины сообщили отличные новости пенсионерам из ОРДЛО — у Зеленского пообещали упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе для пенсионеров.