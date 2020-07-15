Россия должна прекратить - Путину поставили новое жесткое требование

На Донбассе недавно произошло шокирующее обострение, которое спровоцировали российские оккупационные войска. Великобритания по этому поводу поддержала Украину и поставила требования Кремлю. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter посольства страны в Киеве.

По официальным данным, дипломаты требуют от РФ завершить противостояние, которое она начала.

"Великобритания глубоко расстроена из-за потери на востоке Украины на этой неделе, включительно с убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", — заявили в посольстве.

Напомним, в понедельник, 13 июля, во время выполнения боевого задания под населенным пунктом Зайцево погиб боец ВСУ. Позднее украинская сторона получила подтверждение от боевиков относительно соблюдения режима "Тишина" и пыталась эвакуировать тело погибшего от взрыва.

Во время продвижения подразделение, в составе которого был военный медик, потерпел обстрелов. Упомянутый медицинский специалист погиб от рук боевиков, которые знехували договоренностями о соблюдении режима прекращения огня.

В МИД позже трагический инцидент назвали циничным убийством. Дипломаты планируют поднять эту шокирующую тему на контактах с партнерами. Официальный Киев заинтересован в том, чтобы агрессор заплатил необходимую цену за коварный выпад против гуманитарной миссии.

Как сообщал ONLINE.UA, во вторник, 14 июля, президент Владимир Зеленский назвал случай также циничным убийством.

По словам лидера, он поручил посетить зону боевых действий Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и заместителю председателя ОПУ Романа Машовцю. Сам обстрел, по его мнению, "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".