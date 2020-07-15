Компания Samsung наконец призналась, когда появится 6G

Всемирно известная корпорация Samsung ошеломила мир новым смелым прогнозом — там официально заявили, что появление связи шестого поколения можно ожидать уже в 2030 году. Кроме того, отмечается, что завершение разработки стандарта 6G и начало его коммерциализации может произойти в 2028 году, массовый коммерческий запуск — в 2030 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на соответствующий отчет аналитиков, обнародованный на сайте компании.

Согласно предварительным данным, основными потребителями 6G будут люди и машины. По мнению экспертов, с внедрением нового стандарта появятся такие сервисы, как иммерсивные дополненная реальность (XR), высококачественные мобильные голограммы и цифровая репликация. Важнейшими категориями требований к реализации услуг 6G называют производительность, архитектуру сетей и надежность.

Сейчас корпорация оценивает пиковую скорость передачи данных при 6G на уровне 1000 гигабит в секунду с задержкой менее 100 микросекунд. 50-кратная максимальная скорость передачи данных и латентность в условиях связи шестого поколения в 10 раз ниже, чем в 5G. Для достаточной надежности связи следующего поколения необходимо обеспечение безопасности конфиденциальности данных пользователя и технологий искусственного интеллекта.

Нельзя не упомянуть о том, что несколько месяцев назад власть Японии также озвучила прогноз по запуску связи шестого поколения в своей стране. Там заявили, что 6G должна быть развернута на территории азиатского государства до 2030 года. Распространение 6G поможет построить «новое общество», в котором будет приоритетной моментальная передача информации. Что важно понимать, Международный союз электросвязи (МСЭ) будет определять технические стандарты связи шестого поколения уже в следующем году.

Стоит напомнить, что компания Samsung начала разрабатывать сеть 6G еще в июне 2019 года. Тогда сообщалось, что специалисты проводят первичные исследования в данной сфере.

Как сообщал ONLINE.UA, украинцы безотлагательно призывают главу государства Владимира Зеленского запретить запуск 5G в Украине.