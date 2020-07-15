Российский агрессор изменил правила въезда в Крым - что следует знать

Российская оккупационная власть изменила правила въезда на неподконтрольный Украине Крымский полу остров. Свое решение агрессор объяснил противодействия эпидемии COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По официальным данным, новые правила действуют со среды, 15 июля. Оккупанты отменили обязательную 14-дневную обсервацию для всех, кто въезжает.

"Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавирус методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова", — добавили в офисе уполномоченного.

Если гражданин не имеет документа, ему необходимо в течение 3 суток пройти такое тестирование за свой счет.

"В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна продолжаться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР", — подчеркнули в ведомстве.

Также пресс-служба омбудсмена подчеркнула на двух главных условиях самоизоляции:

изолированном помещении;

предотвращению контактов с другими лицами, которые не изолируются.

Напомним, оккупационная администрация на Донбассе в то же время регулярно блокирует попытки украинской стороны организовать пересечение граждан через линию столкновения.

Главари "ЛДНР" говорят о провокации и закрытии блок-постов из-за эпидемии COVID-19 на подконтрольной территории, однако пускают людей в РФ и обратно, где ежедневно регистрируют тысячи новых случаев.

Как сообщал ONLINE.UA в Кремле раскрыли планы президента Владимира Путина относительно захваченного Крыма. В ближайшее время он снова посетит регион, которым управляет оккупационная администрация. По словам Дмитрия Пескова — личного представителя президента, визит планируют уже в четверг, 16 июля.