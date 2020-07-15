Украина безотлагательно обратилась к ОБСЕ - что случилось

Официальный Киев призвал государства-участники ОБСЕ оперативно отреагировать на убийство пророссийскими силами украинского военного медика на Донбассе, поскольку, как уже сообщалось ранее, убийство имеет все признаки военного преступления. Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский обратил внимание на то, что убийство медика — один из последних практических случаев гибридной агрессии с обманом, жестоким предательством и грубым нарушением достигнутых договоренностей с стороны России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в ходе заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ Лосовский сообщил странам-участницам организации о том, что 13 июля 2020 украинская сторона хотела забрать тело убитого военного из Зайцевого, что в Донецкой области. По его словам, украинские воины предварительно получили от российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства о прекращении огня вблизи Зайцевого в период с 14:00 до 18:00 13 июля.

"Однако во время эвакуации тела убитого украинского военного невооруженная эвакуационная группа, состоящая из представителей СККК с соответствующими опознавательными знаками, попала в засаду боевиков", — пояснил украинский дипломат.

Лосовский также уточнил, что пророссийские силы обстреляли группу эвакуации. В результате погиб медик, еще два бойца получили ранения. Тело медика также осталось на территории, которую контролирует Украине.

"Это убийство имеет все признаки военного преступления", — подчеркнул представитель Украины.

Кроме того, он продемонстрировал фотографии с места коварного убийства медика.

"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания ответственных", — подчеркнул Лосовский.

Как сообщал ONLINE.UA, Шмыгаль заявил, что детей, которые находятся на территории ОРДЛО и хотят вступать в украинские вузы, боевики не пускают на территорию Украины.