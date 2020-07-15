Меркель провела срочные переговоры с Путиным - что обсудили

Украина стала центральной темой переговоров между государственными лидерами Германии и России. Федеральный канцлер Ангела Меркель обсудила ряд неотложных проблем с президентом Владимиром Путиным в среду, 15 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу немецкого правительства.

По официальной информации Берлина, война в Украине не стала единственной целью телефонного контакта.

"В центре внимания беседы была реализация минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины. Собеседники также обсудили эмбарго на поставки оружия Ирану и текущую ситуацию в Ливии", — пояснили в федеральном правительстве.

Следует добавить, кремлевская сторона пока не обнародовала ни одного упоминания о переговорах на высшем уровне.

Напомним, течение последних недель лидеры стран "нормандского формата", к которому также относится Германия регулярно общаются с помощью видеосвязи или телефонов. Во время пандемии COVID-19 они обсудили пути выполнения минских договоренностей.

Последняя встреча "нормандской четверки" состоялась в декабре 2019 года. Для президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона она стала первой. Украинская сторона настроена снова собрать лидеров уже в этом году, однако даже Берлин и Париж подчеркивают — для новых переговоров требуется выполнение предварительных договоренностей. Иначе эти встречи будут непродуктивными.

Как сообщал ONLINE.UA, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель продолжает внимательно следить за ситуацией на Востоке Украины и давать свои советы главе государства Владимиру Зеленскому. Так, недавно глава МИД Германии Гайко Маас выступил с очередным громким заявлением — он подчеркнул, что решение относительно конфликта на Донбассе являются предпосылкой для возобновления стратегических отношений Евросоюза с Россией.