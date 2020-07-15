Это все я сделал - Трамп шокировал мир новым громким заявлением

Недавно официально стало известно, что в Великобритании прекратят использовать оборудование Huawei в сети 5G. Однако уже 15 июля международное сообщество шокировала новая неожиданная новость, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп публично признался, что именно он ответственен за решение премьер-министра Бориса Джонсона относительно Huawei. Как известно, Джонсон 14 июля приказал полностью очистить британскую сеть 5G от Huawei до конца 2027. Нетрудно догадаться, что это решение может испортить отношениям с Китаем, ведь это крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, который часто критикуется на Западе, информирует ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что США давно подталкивали Британии к этому шагу и все еще призывают другие европейские страны присоединиться к блокированию китайской компании.

"Мы убедили многие страны — я это сделал сам части — не использовать Huawei, потому что мы думаем, что это большой риск для безопасности, очень большой риск для безопасности", — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Дональда Трампа, он убеждает не только страны отказаться от Huawei, но и в переговорах со многими странами, которые не пользуются, отмечает, что они не могут начать использовать Huawei, если хотят сотрудничать с США.

В Китае раскритиковали заявление Трампа и пожаловались, что решение Джонсона касается геополитики, а не безопасности.

"Это еще раз показывает, что соответствующие запреты относительно Huawei совершенно не связанные с национальной безопасностью, скорее это манипуляция с высокой политизацией", — подчеркнула пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунининг.

Чунининг добавила, что таким решением Лондон навредил только себе. Что касается Huawei, то "мир большой, а Великобритания — относительно небольшое место", поэтому компания найдет спрос где-либо.

Сама Великобритания признается, что без оборудования Huawei понадобится больше времени, чтобы быстрее развернуть 5G мобильные сети. Китай заявил, что инвестиции в Великобританию пострадают.

"Сейчас я бы даже сказал, что это не только разочаровывает — это отвратительно", — сказал Лю Сяоминг, посол Китая в Лондоне.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Samsung ошеломила мир новым смелым прогнозом — там официально заявили, что появление связи шестого поколения можно ожидать уже в 2030 году.