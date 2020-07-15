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Зеленский решился на два резонансных увольнения - все подробности

Политика | Читати новину українською
Зеленский решился на два резонансных увольнения - все подробности Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

16 июля украинскую политику всколыхнули два новых громких увольнения — стало известно, что глава государства Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Италии Евгения Перелыгина и украинского дипломата Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии. О причинах решения президента страны пока не сообщается. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на соответствующие указы, которые опубликованы на сайте Офиса президента Украины. 

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству", — говорится в тексте указа.

Стоит обратить внимание на то, что Перелыгин занимал должность посла в Италии 8 лет подряд.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский освободил Александра Баньков от должности посла Украины в Румынии.

"Освободить Баньков Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", — говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что Баньков был назначен послом в апреле 2017 бывшим президентом Петром Порошенко. Ранее украинский дипломат занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.
 
Напомним, что недавно бывший глава НБУ Яков Смолий, который внезапно подал в отставку, наконец откровенно признался, кто попросил его уволиться. Политик рассказал, что о своей отставке он непосредственно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня и на вопрос, должен ли Смолий уволиться, глава государства ответил "да".
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева озвучила важное требование Зеленскому после скандальной отставки Якова Смолия. 
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, увольнение, послы, Румыния, Италия, Євген Перелигін, Олександр Баньков
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