Зеленский решился на два резонансных увольнения - все подробности

16 июля украинскую политику всколыхнули два новых громких увольнения — стало известно, что глава государства Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Италии Евгения Перелыгина и украинского дипломата Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии. О причинах решения президента страны пока не сообщается. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на соответствующие указы, которые опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству", — говорится в тексте указа.

Стоит обратить внимание на то, что Перелыгин занимал должность посла в Италии 8 лет подряд.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский освободил Александра Баньков от должности посла Украины в Румынии.

"Освободить Баньков Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", — говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что Баньков был назначен послом в апреле 2017 бывшим президентом Петром Порошенко. Ранее украинский дипломат занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.

Напомним, что недавно бывший глава НБУ Яков Смолий, который внезапно подал в отставку, наконец откровенно признался, кто попросил его уволиться. Политик рассказал, что о своей отставке он непосредственно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня и на вопрос, должен ли Смолий уволиться, глава государства ответил "да".