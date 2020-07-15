Я не хочу такого - Чисора удивил признанием о бое с Усиком

Бой украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры перенесли на неопределенную дату через глобальную эпидемию COVID-19 . Иностранный боец недавно поделился последними подробностями о реорганизации несостоявшейся события. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на IFL TV.

По его словам, ожидается информация от промоутера Эдди Хирна. Именно он станет организатором долгожданной дуэли.

Чисора заявил, что не согласен драться против украинца с пустыми трибунами.

"Нет, я не хочу такого. Я не могу этого сделать", – добавил он.

Британский боксер отметил, Усику также якобы необходимы зрители на арене.

"Это будет сложно для меня. Я думаю, для него тоже. Мы – гладиаторы. Мы хотим, чтобы на нас смотрели люди. Забудьте о PPV. Люди должны прийти и насладиться боем", — подчеркнул Чисора.

Он считает, бой вполне реально организовать в течение 2020 года, когда карантинные ограничения продолжат ослаблять в разных странах.

Напомним, бой Усик — Чисора еще до недавнего времени планировали на конец весны 2020 года. Они даже проводили совместную предматчевую пресс конференции в марте. Планы промоутеров и боксеров возбудила пандемия коронавирус, которая парализовала весь профессиональный спорт на несколько месяцев.

Боксерские бои на высшем уровне остаются почти невозможными, поскольку страны едва восстановили авиационное сообщение. Некоторые вообще не открывали границы для соседей.

Как сообщал ONLINE.UA, менеджмент украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры работают над организацией нового боя после карантина, однако это требует усилий и времени.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, сейчас они пытаются подобрать место для поединка, однако вероятных локаций — очень много.