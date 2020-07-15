Надо это заканчивать: Зеленскому выдвинули неожиданное требование

Представитель команды бывшего президента Петра Порошенко и народный избранник "Евросолидарности" Владимир Арьев неожиданно для всех направил обращение в Офис президента Владимира Зеленского — он требует объяснить, что имел в виду действующий глава государства, когда говорил о "той стороне" на Донбассе. Кроме того, нардеп опубликовал целый список, состоящий из 8 вопросов, к украинскому лидеру. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу Арьева.

"Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить — что такое "та сторона" и ответить на другие вопросы моего обращения", — отметил народный избранник.

Стоит обратить внимание на то, что в обращении Арьев просит объяснить, что имеют в виду в Офисе президента, когда пишут в пресс-релизах "та сторона", кто управляет "незаконными группировками" на Донбассе и о каких "криминальных анклавах" говорится в релизе. Кроме того, политик отметил, что от Зеленского как верховного главнокомандующего почти сутки не было реакции на новое преступление пророссийских сил на Донбассе.

Как известно, недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что война в Донбассе будет продолжаться, пока "с другой стороны" линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно украинская власть призвала государства-участники ОБСЕ оперативно отреагировать на убийство пророссийскими силами украинского военного медика на Донбассе, ведь, как уже отмечалось ранее, убийство имеет все признаки военного преступления.