У Путина удивили дерзким заявлением об Украине - в чем дело

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоялись в среду, 15 июля. Того же дня в Кремле обнародовали свою версию телефонного разговора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

По данным Москвы, Украина и война на Донбассе стали ключевой темой переговоров. Путин не упустил возможности заявить о "контрпродуктивности" украинской стороны в якобы попытках изменить сущность минских договоренностей.

"С обеих сторон дана негативная оценка с недавними заявлениями официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер". Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственного основания для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года", — утверждают в Кремле.

Также немецкий и российский лидеры затронули другие темы. Путин пытался убедить Меркель в неэффективности санкции против Ирана. Также они обсудили войну в Ливии и пришли к согласию — решение кризиса возможно лишь путем дипломатического и политического влияния.

Напомним, недавно немецкая сторона также проинформировала о переговорах. Впрочем, у Меркель почти не обнародовали подробностей.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД Германии Гайко Маас выступил с очередным громким заявлением — он подчеркнул, что решение относительно конфликта на Донбассе являются предпосылкой для возобновления стратегических отношений Евросоюза с Россией. Позицию ФРГ немецкий дипломат озвучил, представляя на заседании комитета иностранных дел Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС.