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Кабмин поддержал новое предложение Авакова - что важно знать

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Кабмин поддержал новое предложение Авакова - что важно знать Арсен Аваков (фото — з відкритих джерел)

15 июля стало известно, что украинское правительство поддержало законопроект главы МВД относительно усиления ответственности за фейковые заминировании — теперь этот документ должен рассмотреть парламент Украины. Арсен Аваков обратил внимание на то, что количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан приобрело угрожающий масштаб и с этим нужно активно бороться, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Украины. 

Что предлагается новым законопроектом:
  • документ предлагает ввести обязательное дополнительное наказание — конфискацию имущества.
  • речь идет об усилении уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.
  • такое наказание светит псевдоминерам тогда, когда объектами фейковых заминирований стали критически важные объекты инфраструктуры или здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования.

Стоит обратить внимание на то, что согласно официальной статистике, за прошлый год работники полиции возбудили более двух тысяч уголовных дел за фейковые заминирования. Арсен Аваков отметил, что полиция вынуждена реагировать на каждое такое сообщение, задействуя большое количество спецтехники и личного состава.

Что важно понимать, пока статья 259 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что фейковое заминирование наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Если такое нарушение повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, оно наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что прокуратура Киева объявила о подозрении "минеру", который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Как оказалось, 32-летний житель Киевской области решился на преступление, чтобы привлечь внимание к своим жизненным проблемам. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Арсен Аваков, МВД, Кабмин, уряд, минирование, минеры, конфискация имущества, Верховная Рада
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