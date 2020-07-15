Убирайтесь сейчас - в США пригрозили России и ее сторонникам

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против российского топливного проекта "Северный поток-2 ", по которому кремлевский газ будут поставлять в Евросоюз. Государственный секретарь Майк Помпео также анонсировал меры против второй ветки "Турецкого потока". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление дипломата.

Согласно заявлению госсекретаря, он предостерегает инвесторов от участия в проєктах.

"Убирайтесь сейчас или вы идете на риск", — объявил он.

Помпео добавил, "Северный поток-2 " — это не коммерческий проект. благодаря этой инициативе Кремль планирует "злоупотреблять и расширять зависимость Европы от поставок энергоносителей".

Напомним, "Поток" оказался крайне тяжелым строительством для России. Он должен был пройти в Балтийском море, конечным получателем газа прежде всего подразумевалась Германия.

Впрочем, Москва не смогла реализовать его в указанные сроки, хотя представители российского истеблишмента регулярно выступали с дерзкими заявлениями о начале перегона топлива еще до конца 2019 года.

Сначала Дания затянула оценивания части проекта, которая проходила в ее территориальных водах. Позже Соединенные Штаты объявили о введении санкций против всех компаний, которые занимаются строительством — это фактически остановило процесс.

Среди европейских стран больше всего заинтересована в "Потоке" Германия. Препятствия в строительстве стали новыми палками в колесах дипломатии Берлина и Вашингтона, которая и до того осложнялась экономическими спорами.