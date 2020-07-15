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Убирайтесь сейчас - в США пригрозили России и ее сторонникам

Мир | Читати новину українською
Убирайтесь сейчас - в США пригрозили России и ее сторонникам Майкл Помпео (фото — flickr.com)

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против российского топливного проекта "Северный поток-2", по которому кремлевский газ будут поставлять в Евросоюз. Государственный секретарь Майк Помпео также анонсировал меры против второй ветки "Турецкого потока". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление дипломата.

Согласно заявлению госсекретаря, он предостерегает инвесторов от участия в проєктах.

"Убирайтесь сейчас или вы идете на риск", — объявил он.

Помпео добавил, "Северный поток-2" — это не коммерческий проект. благодаря этой инициативе Кремль планирует "злоупотреблять и расширять зависимость Европы от поставок энергоносителей".

Напомним, "Поток" оказался крайне тяжелым строительством для России. Он должен был пройти в Балтийском море, конечным получателем газа прежде всего подразумевалась Германия.

Впрочем, Москва не смогла реализовать его в указанные сроки, хотя представители российского истеблишмента регулярно выступали с дерзкими заявлениями о начале перегона топлива еще до конца 2019 года.

Сначала Дания затянула оценивания части проекта, которая проходила в ее территориальных водах. Позже Соединенные Штаты объявили о введении санкций против всех компаний, которые занимаются строительством — это фактически остановило процесс.

Среди европейских стран больше всего заинтересована в "Потоке" Германия. Препятствия в строительстве стали новыми палками в колесах дипломатии Берлина и Вашингтона, которая и до того осложнялась экономическими спорами.

Как сообщал ONLINE.UA, команда главы Кремля Владимира Путина не намерен отступать от своего плана запустить скандальный газопровод "Северный поток-2", который позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины, уже до конца 2020 года. И в этом Москве внезапно помогла Дания, которая до последнего оставалась одним из главным противником "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Дональд Трамп, санкции, Майк Помпео, Госдеп, полмтика, Россия, Северный поток-2
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