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Новая вспышка коронавируса: в ЕС наконец решили, что делать

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Новая вспышка коронавируса: в ЕС наконец решили, что делать Фото: pixabay.com

Власть Европейськоо Союза наконец представила краткосрочные меры по усилению готовности системы здравоохранения ЕС к новым вспышкам COVID-19. Стоит обратить внимание на то, что основное внимание уделяется действиям, необходимым для повышения готовности, включая тестирование и отслеживание контактов, улучшения наблюдения за состоянием здоровья населения и расширения доступа к медицинским контрмерам, таким как средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские приборы. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

В ЕС уже озвучили ряд приоритетных действий для национальной власти, Комиссии и агентств ЕС:

  • увеличение охвата тестирования, отслеживания контактов и наблюдения со стороны органов общественного здравоохранения для определения кластеров с целью сдерживания распространения вспышек. Комиссия приняла сегодня решение для поддержки функциональной совместимости мобильных приложений отслеживания и предупреждения через национальные границы в ЕС;
  • обеспечение бесперебойной поставки средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинских устройств с помощью таких механизмов, как совместные закупки в чрезвычайных ситуациях и стратегические запасы ЕС;
  • поддержание быстрого доступа к наращиванию потенциала общественного здравоохранения без игнорирования других областей здравоохранения, в том числе посредством финансовой поддержки для транспортировки медицинского персонала и пациентов между государствами-членами и координации развертывания групп скорой медицинской помощи и оборудования в запрашивающих странах через Механизм гражданской защиты ЕС;
  • — предоставление адресных и локализованных нефармацевтических мер, основанных на результатах исследований и фактических данных, а также своевременный обмен информацией об эффективности вновь введенных мер;
  • оказание поддержки уязвимым группам, таким как пожилые люди, путем обмена передовым опытом тестирования, ухода и лечения, в том числе в области психического здоровья и психосоциальной поддержки;
  • снижение бремени сезонного гриппа во избежание дополнительного давления на и без того загруженные системы здравоохранения за счет увеличения охвата вакцинацией и других средств, таких как обеспечение дополнительных национальных закупок вакцин против гриппа.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в среду, 15 июля, зафиксировано 836 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Источник: ONLINE.UA
Теги: Евросоюз, ЕС, Еврокомиссия, коронавірус, пандемия, вторая волна коронавируса, план порятунку, карантин
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Обновлено:19:11, 15.07.2020

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