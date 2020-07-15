Ученые выявили новую опасность коронавируса - в чем кроется угроза

Ученые установили новую особенность, которая развивается у пациентов с коронавирусом
По словам профессора Грэхема Кука — эксперта по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона, в лечении нового вируса необходимо использовать антикоагулянты.
Эти препараты в основном применяют для поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они держат кровь зрідженою, что препятствует образованию тромбов.
Кук исследовал результаты аутопсии больных, умерших из-за
Ученые объяснили, что тромбообразование не всегда становилось причиной смерти пациентов. Официально выводы новых исследований еще не проверили и не опубликовали, однако они уже окончательно подтверждают факт серьезных последствий для сосудов от поражения организма новым коронавирусом.
Еще весной медики заметили, что больные на вирус умершие имели существенные повреждения в различных внутренних органах. С того времени стало известно,
Напомним, по состоянию на 15 июля в мире установили уже более 13,3 миллиона случаев коронавируса
Как сообщал ONLINE.UA, ученые Королевского колледжа Лондона потрясли международную общественность результатами своего исследования — они официально сообщили о том, что иммунитет к коронавирус у людей, которые перенесли заболевания, снижается уже через три месяца. Стоит обратить внимание на то, что таким образом ученые опровергли теорию о длительный иммунитет к