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Ученые выявили новую опасность коронавируса - в чем кроется угроза

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Ученые выявили новую опасность коронавируса - в чем кроется угроза Коронавірус (фото — flickr.com)

Ученые установили новую особенность, которая развивается у пациентов с коронавирусом COVID-19. Жертвы новой инфекции имеют следы тромбообразования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily mail.

По словам профессора Грэхема Кука — эксперта по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона, в лечении нового вируса необходимо использовать антикоагулянты.

Эти препараты в основном применяют для поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они держат кровь зрідженою, что препятствует образованию тромбов.

Кук исследовал результаты аутопсии больных, умерших из-за COVID-19. Все умершие страдали тромбоз в разной степени.

Ученые объяснили, что тромбообразование не всегда становилось причиной смерти пациентов. Официально выводы новых исследований еще не проверили и не опубликовали, однако они уже окончательно подтверждают факт серьезных последствий для сосудов от поражения организма новым коронавирусом.

Еще весной медики заметили, что больные на вирус умершие имели существенные повреждения в различных внутренних органах. С того времени стало известно, COVID-19 опасный по многим направлениям, хотя первоначальное его проявление — это именно симптомы ОРВИ или пневмонии.

Напомним, по состоянию на 15 июля в мире установили уже более 13,3 миллиона случаев коронавируса COVID-19. Непосредственно в Украине — 55 607, из которых за предыдущие сутки новых 836.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые Королевского колледжа Лондона потрясли международную общественность результатами своего исследования — они официально сообщили о том, что иммунитет к коронавирус у людей, которые перенесли заболевания, снижается уже через три месяца. Стоит обратить внимание на то, что таким образом ученые опровергли теорию о длительный иммунитет к COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: медицина, лечение, наука, эпидемия, коронавірус, тромби, судини
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Обновлено:19:11, 15.07.2020

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