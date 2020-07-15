Ученые выявили новую опасность коронавируса - в чем кроется угроза

Ученые установили новую особенность, которая развивается у пациентов с коронавирусом COVID-19 . Жертвы новой инфекции имеют следы тромбообразования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily mail.

По словам профессора Грэхема Кука — эксперта по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона, в лечении нового вируса необходимо использовать антикоагулянты.

Эти препараты в основном применяют для поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они держат кровь зрідженою, что препятствует образованию тромбов.

Кук исследовал результаты аутопсии больных, умерших из-за COVID-19 . Все умершие страдали тромбоз в разной степени.

Ученые объяснили, что тромбообразование не всегда становилось причиной смерти пациентов. Официально выводы новых исследований еще не проверили и не опубликовали, однако они уже окончательно подтверждают факт серьезных последствий для сосудов от поражения организма новым коронавирусом.

Еще весной медики заметили, что больные на вирус умершие имели существенные повреждения в различных внутренних органах. С того времени стало известно, COVID-19 опасный по многим направлениям, хотя первоначальное его проявление — это именно симптомы ОРВИ или пневмонии.

Напомним, по состоянию на 15 июля в мире установили уже более 13,3 миллиона случаев коронавируса COVID-19 . Непосредственно в Украине — 55 607, из которых за предыдущие сутки новых 836.