У Лукашенко нет дома - декларация президента шокировала Беларусь

Скоро в Беларуси пройдут президентские выборы, поэтому кандидаты подали в Центризбирком свои декларации. Самыми необычными оказались документы действующего лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусское издание TYT.BY.

Согласно обнародованным данным, действующий президент живет только на одну зарплату. В 2019 году он заработал 117 068 белорусских рублей (более 1,3 миллиона гривен).

"Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у действующего президента написано "нет". Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет", — информирует издание.

Также в декларации упоминается жена президента Галина. Она в 2019 году получила 5 560 рублей (почти 63 тысячи гривен) как пенсии и доход от акций.

"Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод", — добавили журналисты.

Напомним, президентские выборы в республике планируют на 9 августа. Недавно ЦИК отказалась регистрировать кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — главных представителей оппозиции в этой борьбе.

Как сообщал ONINE.UA президент Александр Лукашенко после очередных массовых акций с задержаниями выступил с новым громким заявлением. По его словам, власть будет защищать Беларусь. Он не уточнил, кто именно посягает на Беларусь и, соответственно, от кого ее нужно защищать, однако начал жестко критиковать Запад.