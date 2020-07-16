Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

У всех Весов есть две жизни: одну видят все те, кто их окружает, другой живут они одни. весам очень хотелось бы хотя бы иногда нажимать кнопку "НЕ ДУМАТЬ" и просто наслаждаться жизнью... То, что Весы говорят, и то, что они чувствуют часто разные вещи.

Иногда люди думают, что имеют какую-то особенную власть над Водолеями. Это не так. больше всего люди обижаются на Водолеев за то, что те не могут и не хотят соответствовать их личным ожиданиям. если Водолей ведёт себя, как ребёнок, значит он счастлив. истинному Водолею свойственна какая-то... инопланетная интеллигентность. водолеи не удивляются чьим-то странностям... Они и свои-то не всегда объяснить могут. реальность женщин-Водолеев такова, что не столько важно наличие мужчины рядом, сколько отсутствие идиота, который тянет из тебя все жизненные силы. Водолеи, когда рушатся все их планы улыбаются, выглядят отлично и знают, что если не получилось так, как им сейчас было нужно, значит позже будет ещё лучше!

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 16 июля 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Не делайте из еды культа. Без сомнений, крайне важно, где и чем питаться, однако, если вам вдруг не удастся выполнить намеченный на этот день гастрономический план (а такое вполне вероятно сегодня), это не должно быть причиной для огорчения. Вас наверняка ждут новые перспективы и свежие решения. Отдайтесь на волю случаю — и вы не пожалеете о содеянном, если, конечно, не станете принимать уж совсем рискованных решений. Шаверму около станции метро кушать не стоит.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня Овнам как никогда будет полезна эмоциональная разрядка. Может, стоит попробовать экстремальные виды спорта или хотя бы такие, которые экстрим имитируют? Даже фильм ужасов мог бы вам помочь.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день попытайтесь вместе с вашим любимым человеком решить какую-нибудь задачу. Неважно, будете вы вместе разгадывать кроссворды или рассматривать предложения по страхованию вашего имущества. Главное — чтобы в итоге у вас всё получилось именно так, как хотите этого вы.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня стоит держать руку на пульсе, чтобы не упустить хорошее деловое предложение. Кроме того, сейчас очень хорошее время для того, чтобы поработать немного сверхурочно. Ваше рвение произведёт должный эффект на начальство и поможет вашему шефу по-новому взглянуть на ваше профессиональные навыки.

Общий гороскоп для Овнов

Не стоит быть к людям столь же требовательным, как и к себе самому, не все же столь совершенны. Сегодня вам придется проявить просто ангельское терпение, ибо возможно столкновение с человеком тупым и самовлюбленным до безобразия.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам как можно дольше находиться на свежем воздухе. Правда, при этом все же желательно избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу. Постарайтесь выехать за черту города.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам не стоит излишне верить и доверять вашему любимому человеку. Нет, он вряд ли вас обманет: не тот у вас уровень отношений, чтобы нагло вам врать. А вот разыграть сможет вполне: такой уж день сегодня выдался. Будьте начеку и не поддавайтесь на провокации!

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня будьте поскромнее, нежели всегда, вам в этот день не следует особо много выступать, тем более, если обсуждаемая тема не касается вас и ваших полномочий, не вступайте в дискуссию только ради того, чтобы вас заметили. Так окружающие заметят лишь выскочку.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Меню этого дня надо продумывать как можно тщательнее и дольше, просчитывая все до мелочей, сверяя с погодными условиями, настроениями едоков, цветом их одежды и количеством денег, которые вы в состоянии потратить. Особенно актуально, разумеется, последнее. Нынче вы можете оказаться несколько более расточительны, чем вам того бы хотелось.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день вам захочется постоянно отвлекаться на что-то непринципиально важное, забывая о своей главной цели в отношениях с вашим любимым человеком. Конечно, идя по дороге, очень здорово собирать цветы и любоваться пейзажами, однако до цели всё же дойти тоже стоит в итоге.

Общий гороскоп для Близнецов

Поверьте в свою удачу — чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Вы будете весьма деятельны, а значит, вам потребуется надежный источник энергии, то бишь — калорий. Совершенно непозволительно игнорировать потребности организма в пище, когда бы он о них не заявил. Более того, отделываться от его настойчивых просьб немедленно накормить какой-нибудь ерундой типа шоколадной конфетки и кусочка сушки, завалявшегося в ящике рабочего стола, также не рекомендуется.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче старайтесь употреблять больше продуктов богатых жирными кислотами, семгу, например лосося или авокадо. Это положительно скажется на работе вашего сердца, да и вообще — вкусно.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам муссировать те или иные вопросы, о которых вам неприятно вспоминать. Они вполне могут сбить вам рабочий настрой и испортить не только настроение, но и рабочий процесс. Постарайтесь держать себя в руках, благо осталось недолго и несложно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

На вас навалится разом столько обязанностей, что вам только и останется, что методично их разгребать, отделяя зерна от плевел и важное от неважного. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы решить в этот день проблемы по максимуму.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня наитяжелейшей проблемой может стать решение вопроса о выборе цвета носового платка. Остальное затруднений вызывать не должно.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сухомятка — это, безусловно, отвратительно, но на обед стоит побаловать себя пиццей. Причем не абы какой, а непременно с ананасами. И двойной порцией сыра — ведь что за пицца без сыра? А чтобы не заработать в будущем какого-нибудь гастрита из-за той самой злосчастной сухомятки, предварительно съесть добрую порцию хорошего супа. Пиццу же хорошенько запить. Пивом.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня звезды не рекомендуют вам в чем-либо себя серьезно ограничивать. Постарайтесь доставить себе максимум удовольствия — однако с минимальным вредом для здоровья, насколько это будет возможно.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку будет не очень приятно сознавать, что он не занимает все ваши мысли и чувства — а всего лишь большую их часть. Постарайтесь ему объяснить, что и две трети, и три четверти — это очень и очень много. А может быть и еще больше — стоит только немного потерпеть.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня у вас могут возникнуть неприятности с друзьями или семьей. Постарайтесь не слишком на них обижаться, иначе извиняться придется вам же.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний день хорош для того, чтобы провести его часть в каком-нибудь многолюдном, желательно, нескучном месте, где, к тому же, неплохо кормят. В принципе, можно и не озадачиваться поисками, а устроить вечеринку самому, тогда многолюдность и нескучность будут зависеть исключительно от ваших усилий, вкусовые же качества еды — от того, насколько удачно вы выберете, где заказывать пищу с доставкой. Пусть это будет знакомое вам место.

Любовный гороскоп для Львов

Не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг. Во-первых, это скучно. Во-вторых, это лишит вас естественности поведения, будет заковывать и связывать по рукам и ногам. А в-третьих, такие ли они мудрые, эти книжки?..

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день тонус вашего организма вряд ли будет слишком высоким. Чтобы разрешить эту проблему, постарайтесь правильно спланировать режим дня, а также грамотно сочетать продукты питания.

Бизнес-гороскоп для Львов

Вам, похоже, нынче представится возможность изменить то русло, по которому течет река вашей жизни. Присмотритесь, в чем это будет заключаться, так сразу и не поймешь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче любая ваша идея, касательно лечения какого-либо заболевания или же формирование привычки к здоровому питанию, найдет весьма удачное воплощение. Так что мыслите смелее, и у вас всё получится!

Кулинарный гороскоп для Дев

Что вы будете сегодня есть — если верить звездам, по большому счету, неважно. Результат все равно будет один и тот же — наедитесь. А вот с напитками ситуация более сложная. Лучше всего пить квас и безалкогольное (увы) пиво. Категорически не рекомендуется пить какие бы то ни было тонизирующие напитки — начиная с кофе и крепкого чая и заканчивая всякими энергетическими жидкостями.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам придётся поступиться некоторыми своими принципами ради интересов и блага вашего любимого человека. Сделать это будет непросто, однако если вам это удастся, можете искренне радоваться тому, что в вашу жизнь вошла сильная настоящая любовь, такая, о какой только можно было мечтать.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня можно ни в чем себе не отказывать: ни в развлечениях, ни в разных вкусных блюдах. Порадуйте себе именно тем, чем вам давно хотелось, сходите туда, куда вас давно тянуло. В общем, сегодня ваша обязанность получить как можно больше положительных эмоций.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

День сегодняшний предназначен звездами для поедания корнеплодов, употребление которых так тщательно насаждал Петр Великий. Картофель будет хорош во всех видах — и в качестве гарнира, начиная с тривиально вареного с мелко нарезанной зеленью и сливочным маслом или традиционного картофеля фри, заканчивая нежным пюре, и как отдельное блюдо, скажем — драники.

Общий гороскоп для Весов

Постарайтесь сегодня быть полезным ну если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам за вашу половинку будет стыдно. Причем, скорее всего, безосновательно. Просто ваше шестое чувство будет твердить, что она поступает не так, делает не то, говорит не о том... С большой долей вероятности оно вас обманывает, а потому так старательно прислушиваться к нему не стоит. Его существование вообще наукой не доказано.

Гороскоп здоровья для Весов

В сегодняшний день ваш главный враг — это апатия, именно по этой причине возможно ухудшение вашего самочувствия. Постарайтесь сегодня организовать себе активный отдых, а также питаться правильно и не отказываться от еды.

Бизнес-гороскоп для Весов

В этот день вам не придется долго уговаривать вашего начальника на то, чтобы он доверил вам некое важное и ответственное дело. Однако вам необходимо быть совершенно уверенным в том, что со своими новыми обязанностями вы обязательно справитесь — иначе игра не будет стоить свеч.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня благоприятный день для того, чтобы воплотить в жизнь ваши новаторские идеи и сделать все возможное для их скорейшего признания и использования в целях процветания дела. Звезды предупреждают сразу, что задача будет не из легких, но и награда окажется более чем приятной.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Не следует рассчитывать, что сегодня Фортуна будет играть на вашей стороне. Она, в принципе, может помочь и вам, но скорее выберет в союзники кого-то другого. Утешьтесь хорошим обедом, непременно с каким-нибудь блюдом, приготовленным из судака. Можно — ухой, можно — запеченным с картошкой под белым винным соусом.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

День как раз подходит для визита к специалисту, тем более, если вас начали беспокоить какие-либо проблемы. Для Скорпионов нынче важно выслушать авторитетное мнение, пусть даже и пользоваться рекомендациями вы не станете.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня стоит с недоверием или, лучше сказать, с осторожностью относиться ко всему, что вам скажут. Особенно если говорит ваша вторая половинка. Особенно если категорично что-то утверждает. Звёзды не призывают вас считать всё сказанное вам обманом, но и беспрекословно всему верить тоже было бы неправильно.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня перед вами откроются новые радужные перспективы, одна другой радужнее. И все будут так или иначе касаться вашей личной жизни, только одни будут ей способствовать, а другие — злобно препятствовать. Придется расставить для себя приоритеты и выбрать наименьшее зло. То есть наибольшее счастье.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является — к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваши деловые способности будут особенно значительны., хотя некоторым будет трудно в это поверить. Постарайтесь использовать данное вам свыше, не стоит проводить этот день на диване со сборником анекдотов руках.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынешний день хорош для того, чтобы откушать красной рыбы или красной икры. Или и того и другого, если позволяют финансы и аппетит. Причем тривиальная горбуша, хотя, конечно, тоже вполне достойна внимания, особенно если ее в сливках запечь — все же не лучший вариант. Куда как правильнее будет форель, особенно — приготовленная на гриле.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче постарайтесь не принимать ответственных решений, не обдумав всё, как следует. Прежде чем решиться на серьезный шаг, обсудите всё не только с вашим лечащим врачом, но и с другими специалистами.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Вы фактически достигли желаемого, вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит сегодня заняться.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче уделите особое внимание своим глазам, если они слишком красны, то возможно, причина не только в чрезмерном сидении у компьютера. Следует проверить шейный отдел позвоночника.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня звёзды не рекомендуют вам злоупотреблять алкоголем. Конечно, бокал вина под хороший ужин — это ещё не проблема, но, по возможности, не больше. Вашему любимому человеку будет неприятно смотреть на вас в подвыпившем состоянии, а тем более, целовать вас.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Если вас будут мучить сомнения по поводу того, что съесть на завтрак, пресеките их самым кардинальным путем — не ешьте ничего. Как показывает практика, это самый лучший способ нагулять аппетит к обеденному времени. А уж в обед (быть может, плавно переходящий в ужин) оттягивайтесь по полной программе. Но только алкоголем не увлекайтесь. А лучше и вовсе от него отказаться

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня на службе ожидается некий спад активности. Ваш вечно неугомонный и полный идей начальник будет несколько более пассивным, чем обычно, а значит, у вас есть прекрасная возможность и самому сбавить темп и уже начинать строить планы на свободное время.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам говорит ваш начальник, каким голосом и какими формулировками. Это будет принципиально важно для того, чтобы лучше его понять и сделать все так, как ему бы того хотелось. В противном случае, ваша карьера может оказаться под угрозой.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче вы вряд ли будете оставаться в одиночестве хоть на минуту. Да вы и сами этого, скорее всего, не захотите — вам будет свойственна повышенная говорливость, а без собеседника перенести такое состояние будет непросто. Потому на столе вашем преобладать должны блюда, которым не страшны перепады температур, возможные вследствие вашей склонности надолго отвлекаться от еды.

Любовный гороскоп для Водолеев

В тихом омуте черти водятся. Вам сегодня палец в рот лучше не класть: откусите по локоть, причём с милейшей улыбкой. Впрочем, некоторые ради вашей улыбки расстанутся со своим локтём с превеликим удовольствием. Вам осталось выяснить, кто именно — и применить максимум своего обаяния.

Общий гороскоп для Водолеев

Единственное, что будет омрачать сегодняшний день — это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном — все прекрасно.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день могут обостриться старые проблемы, поэтому последите за своим здоровьем особенно внимательно. Кроме того, не забывайте поддерживать свой иммунитет и употребляйте достаточно витамина С.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 16 июля 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Карьерный рост сегодня займет все ваши мысли. Особенно повезёт тем, кто работает в сфере юриспруденции, образования, турбизнеса и торговли недвижимостью. Остальным же необходимо приложить чуть больше усилий для достижения желаемого, и тогда на вашей улице наступит праздник.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным, постарайтесь не утонуть.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Непременно скушайте сегодня что-нибудь молочное, организм будет вам благодарен. Если с утра вам не заставить себя позавтракать сваренной на молоке кашей, творогом или, хотя бы, йогуртом, если даже щи вы едите без сметаны и терпеть не можете мороженое или у вас болит горло — то молочный коктейль-то вы можете выпить. Или десерт со взбитыми сливками скушать. Только непременно с натуральными, а то их все больше из пальмового масла делают.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня вам стоит беречь себя и относиться к себе как к хрустальной вазе. Сделайте все возможное для того, чтобы себя не покалечить, не разбить и даже не запачкать — это сейчас очень важно.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня у вас не будет хватать времени на семью, личную жизнь и всё, что касается вашего душевного здоровья и равновесия. Постарайтесь всё же хотя бы несколько часов на это найти, иначе в ближайшее время тратить появившиеся силы будет не на кого.