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Курс валют на сегодня 16 июля - доллар стал дешевле, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 16 июля - доллар стал дешевле, евро дорожает

На четверг, 16 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 16 июля цена доллара США составит 27 гривен 12 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 3 копейки, что в свою очередь на 16 копеек больше чем в среду, 15 июля.

В среду, 15 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.18/27.155 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.09/31.05 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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