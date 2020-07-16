Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 16 июля

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло — в четверг, 16 июля, зафиксировано 848 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 56455 человек, из них 1445 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 28931 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 16 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2221 случай;

Волынская область — 3147 случаев;

Днепропетровская область — 1163 случая;

Донецкая область — 776 случаев;

Житомирская область — 1569 случаев;

Закарпатская область — 4166 случаев;

Запорожская область — 642 случая;

Ивано-Франковская область — 3242 случая;

Кировоградская область — 675 случаев;

г. Киев — 6613 случаев;

Киевская область — 3144 случая;

Львовская область — 7622 случая;

Луганская область — 98 случаев;

Николаевская область — 498 случаев;

Одесская область — 2375 случаев;

Полтавская область — 343 случая;

Ровенская область — 4852 случая;

Сумская область — 348 случаев;

Тернопольская область — 2337 случаев;

Харьковская область — 2845 случаев;

Херсонская область — 206 случаев;

Хмельницкая область — 930 случаев;

Черновицкая область — 5232 случая;

Черкасская область — 783 случая;

Черниговская область — 628 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях. Сейчас госпитализированы 3875 человек, из них 79 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14884 лица, в подключении к аппарату ИВЛ — 449 пациента. Заболевание было подтверждено у 4003 детей и 7591 медиков, из них 5270 медработников выздоровели. 41571 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 13013 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 840332 образцов и ИФА 403893 образцов.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 16 июля заболели почти 13,7 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 234 тысяч новых случаев в 136 странах мира. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали более 71 и 39 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 32 тысяч человек, общее число заболевших достигает почти 970 тысяч. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 746 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 4,954 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 586 тысячи людей, вылечились – почти 8,1 млн пациентов.

Важно отметить, что нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только вторую, но и третью волну, в период которой заболевших будет еще больше, чем сейчас. Такой неутешительный прогноз сделал американский врач Чад Крилич, который считает, что новая вспышка коронавируса неминуема осенью, когда начнется сезонная эпидемия гриппа.

Не стоит забывать, что на сегодня единственным способом защититься от коронавируса является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца.