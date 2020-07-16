В Раду уже внесли кандидата на должность главы НБУ - что важно знать

Народный избранник "Голоса" Ярослав Железняк в социальных сетях поделился с украинцами важными данными — он заявил, что кандитатом на должность главы Национального банка Украины стал глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Стоит обратить внимание на то, что проект постановления уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады. По словам нардепа, 16 июля в 9:00 состоится заседание Комитета, на котором рассмотрят вопрос о новом председателе НБУ, сообщает ONLINE.UA.

"Завтра на 9:00 заседание Комитета. Вопрос председателя НБУ. Как и говорил — К. Шевченко.Номер проекта 3857", — рассказал Ярослав Железняк.

Что важно знать, Кирилл Шевченко — 47-летний украинский банкир и экономист. Родился в 1972 году в российском городе Тула. В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета. С 1994 по 2006 работал на различных должностях в банках «Украинский кредитный банк», «Аваль» и «Финансы и Кредит» .С декабря 2006 по май 2009 года был председателем правления Государственного ипотечного учреждения. В 2009 году почти полгода был советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. В сентябре 2009 года стал первым заместителем председателя правления «Укргазбанка», где пробыл до апреля 2010 года.

Стоит напомнить, что 14 июля украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонных переговоров пообещал руководительнице Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на должность главы НБУ.

Что интересно, недавно экс-глава НБУ Яков Смолий, который внезапно подал в отставку, неожиданно откровенно признался, кто попросил его уволиться. Политик рассказал, что о своей отставке он непосредственно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня и на вопрос, должен ли Смолий уволиться, ответил "да".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева продолжает внимательно следить за политической и экономической ситуациями в Украине.