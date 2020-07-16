В Раду уже внесли кандидата на должность главы НБУ - что важно знать

Народный избранник "Голоса" Ярослав Железняк в социальных сетях поделился с украинцами важными данными — он заявил, что кандитатом на должность главы Национального банка Украины стал глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Стоит обратить внимание на то, что проект постановления уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады. По словам нардепа, 16 июля в 9:00 состоится заседание Комитета, на котором рассмотрят вопрос о новом председателе НБУ, сообщает ONLINE.UA.
"Завтра на 9:00 заседание Комитета. Вопрос председателя НБУ. Как и говорил — К. Шевченко.Номер проекта 3857", — рассказал Ярослав Железняк.
Что важно знать, Кирилл Шевченко —
Стоит напомнить, что 14 июля украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонных переговоров пообещал руководительнице Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на должность главы НБУ.
Что интересно, недавно экс-глава НБУ Яков Смолий, который внезапно подал в отставку, неожиданно откровенно признался, кто попросил его уволиться. Политик рассказал, что о своей отставке он непосредственно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня и на вопрос, должен ли Смолий уволиться, ответил "да".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева продолжает внимательно следить за политической и экономической ситуациями в Украине.