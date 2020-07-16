Уже нужно выплатить - Венедиктова поделилась важной информацией с украинцами

Руководительница Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова поделилась с украинцами важными данными относительно прокуроров которые не прошли аттестацию и пытаются восстановиться в должности через суд. Бывшие сотрудники также добиваются выплаты зарплаты за тот период, который они не работали. Суды уже рассмотрели 34 иска, 15 из которых удовлетворили. Истцам Офис генпрокурора уже должен выплатить 4, 8 млн грн. Кроме того, уже около 60 исков удовлетворено по вопросам люстрации — люстрированным надо выплатить около 50 млн грн. Об этом сообщила Венедиктова на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и в региональные прокуратуры. В частности, 15 — о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 — это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 — о восстановлении прокуроров региональных прокуратур. Причем это не только восстановление на работе, это и возмещения морального вреда, непосредственно обязательства совершить определенные действия, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула... то есть, это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", — заявила Венедиктова.

Также генпрокурор уточнила, что средняя зарплата прокурора Офиса генерального прокурора составляет ориентировочно 30 тысяч гривен. Она рассказала, что в начале аттестации прокуроров количество лиц, которые были в Генпрокуратуре, составила 1339, из них в Офис генпрокурора выразили намерение перейти 1083 лица — почти 81%. После трех этапов аттестации — тестов на профессиональные знания, тестов на общие способности и навыки и проведение собеседований — в Офис генпрокурора перешло 610 человек, это 45% тех прокуроров, которые работали в Генпрокуратуре.

Важно напомнить, что закон "Об очистке власти", толчком для разработки которого стали последствия президентства Виктора Януковича, определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц. При этом Конституционный суд уже пятый год рассматривает законность люстрации. В начале марта 2020 принятие решения по этому вопросу снова перенесли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Венедиктова срочно обратилась ко всем украинцам. Она поделилась важными данными по делу экс-президента Украины Петра Порошенко.