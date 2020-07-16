Человек Путина сбежал с заседания ОБСЕ из-за Украины - детали позорного инцидента

Представитель команды главы Кремля Владимира Путина во время Форума безопасности сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ 15 июля устроил демарш и сбежал с зала заседания. Стоит обратить внимание на то, что произошло это после того, как представитель России пытался умалить значение темы гибридных угроз и вообще избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины. Такими интересными подробностями поделился постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Украинский дипломат уточнил, что Россия прибегла к этому после неудачных попыток умалить значение темы гибридных угроз в целом и избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины в частности.

"Представитель делегации РФ, который присутствовал физически на заседании в Хофбурге, совершил демарш и покинул зал", — рассказал Цимбалюк.

По словам украинского дипломата, так представитель Путина отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Украины Александра Литвиненко, который, охарактеризовав ситуацию в целом, привел пример российской гибридной агрессии. Тогда представитель делегации РФ взял слово и сообщил, что покидает заседание.

"Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", — заявил Цимбалюк.

Что важно понимать, несмотря на демарш россиян, совместное заседание продолжилось. Литвиненко сообщил присутствующим, что Россия решила и продолжает вечти свою прокси-войну на истощение на Донбассе.

Цимбалюк также рассказал, что большинство делегаций в ОБСЕ приветствовали намерение украинской стороны обратить внимание на проблематику гибридных войн. Единственной делегацией, которая заявила, что эта тема — "неинтересна" — стала российская. По словам дипломата, во время заседания представители других стран, говоря о гибридных военных действиях, приводили именно пример российской агрессии против Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть призвала государства-участники ОБСЕ оперативно отреагировать на убийство пророссийскими силами украинского военного медика на Донбассе.