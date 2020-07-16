Наступает поворотный момент - стало известно, что готовит Путин для Донбасса

В команде российского президента Владимира Путина продолжает массово раздавать гражданство и российские паспорта жителям Донбасса по самым упрощенным условиям с целью интеграции ОРДЛО в состав России. В Кремле, где хоть и открещиваются от так нызваемых "ЛНР" и "ДНР", уверяя что Москве не нужен Донбасс как "своя" территория, готовят для оккупированных территорий два сценария и уже скоро будут выбирать судьбу Донбасса, так как наступает поворотный момент. Что готовит Путин для Донбасса, рассказал директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, который выступил в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", — пояснил Литвиненко.

Он подчеркнул, что Россия преследует три цели оккупации Донбасса. В частности, Путин пытается не допустить вступления Украины в НАТО и ЕС, удержать Украину в буферной зоне между Россией и Западом, а также восстановить и усилить российское влияние в Украине. Литвиненко напомнил, что Россия в начале 2014 года осуществила прямой и откровенный акт вооруженной агрессии против Украины, незаконно оккупировав территорию украинского Крыма и Севастополя, а позже россияне начали прокси-войну на Донбассе. В дальнейшем РФ применяла все возможные средства для достижения своей цели в политической, военной, экономической, информационной и других сферах. При этом, подчеркнул эксперт, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе, Россия также нанесла сильный удар украинской экономике.

"Следует отметить, что за жесткой позицией Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и введение санкций против России, политика РФ была значительно трансформирована, а военный инструмент стал менее активно использоваться. Однако Россия продолжает войну на истощение, как экономически, так и психологически. Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, в том числе создавая наступательные группировки войск, которые могут быть использованы против Украины, но также в гипотетической войне с блоком НАТО. При этом, оккупированый Крым используется как логистическую базу для российских операций на Ближнем Востоке и на Балканах", — подытожил Литвиненко.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципиально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Кроме того, у Путина предостерегают Зеленского от планов выйти из Минских соглашений, так как тогда не удастся избежать "горячей фазы" конфликта на Донбассе. В Москве намекнули на то, что боевики ОРДЛО сразу же получат приказ идти в наступление. Пресс-секретарь Путина при этом отметил, что Москва готова к такому сценарию, но если это произойдет, то переговорной базы по Донбассу больше не останется, а новую создать будет чрезвычайно сложно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле истерика из-за планов Украины по Донбассу. У Путина считают, что если Киев добьется изменения Минских соглашений и расширения нормандского формата, то на Донбассе наступит замороженный конфликт.