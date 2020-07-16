Они не могут - в МОЗ безотлагательно предостерегли населения

Много областей в Украине не могут ослабить карантин из-за новых вспышек COVID-19 . В то же время власти даже усилила отдельные ограничения запретила заведениям работать после 23:00. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, речь идет о заведениях общественного питания и ночные клубы. Они не смогут открыться ранее 07:00 после того, как закроются.

"На заседании правительства было принято решение относительно заведений, таких как ночные клубы или заведения питания, то есть рестораны. У них есть соответственно ограничение по времени работы: с 23:00 до 7:00 они не могут работать", — пояснил Степанов.

Министр добавил, что это решение Кабинета министров, поэтому касается соответственно всех заведений в Украине, а не отдельных регионов.

Напомним, жесткий карантин ввели по всей стране с середины марта. После двух месяцев такого режима власти начали его ослаблять. Длительное время в большинстве городов и населенных пунктов не работал общественный транспорт.

Впрочем, даже по состоянию на середину июля полноценный выход с карантина невозможен из-за распространения инфекции COVID-19 . Утром в четверг, 16 июля, украинские врачи установили уже 56 455 диагнозов нового коронавируса.

Как сообщал ONLINE.UA, карантин в Украине завершается 31 июля, однако в правительстве готовятся пролонгировать его. В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект соответствующего постановления.

Согласно объяснению министра Степанова, речь идет о продлении минимум на один месяц. Представители власти неоднократно подчеркивали, что спрогнозировать продолжительность карантина невозможно из-за непредсказуемости распространения инфекции.