Новости

Лента новостей

Они не могут - в МОЗ безотлагательно предостерегли населения

Украина | Читати новину українською
Они не могут - в МОЗ безотлагательно предостерегли населения Максим Степанов (фото — facebook.com)

Много областей в Украине не могут ослабить карантин из-за новых вспышек COVID-19. В то же время власти даже усилила отдельные ограничения запретила заведениям работать после 23:00. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, речь идет о заведениях общественного питания и ночные клубы. Они не смогут открыться ранее 07:00 после того, как закроются.

"На заседании правительства было принято решение относительно заведений, таких как ночные клубы или заведения питания, то есть рестораны. У них есть соответственно ограничение по времени работы: с 23:00 до 7:00 они не могут работать", — пояснил Степанов.

Министр добавил, что это решение Кабинета министров, поэтому касается соответственно всех заведений в Украине, а не отдельных регионов.

Напомним, жесткий карантин ввели по всей стране с середины марта. После двух месяцев такого режима власти начали его ослаблять. Длительное время в большинстве городов и населенных пунктов не работал общественный транспорт.

Впрочем, даже по состоянию на середину июля полноценный выход с карантина невозможен из-за распространения инфекции COVID-19. Утром в четверг, 16 июля, украинские врачи установили уже 56 455 диагнозов нового коронавируса.

Как сообщал ONLINE.UA, карантин в Украине завершается 31 июля, однако в правительстве готовятся пролонгировать его. В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект соответствующего постановления.

Согласно объяснению министра Степанова, речь идет о продлении минимум на один месяц. Представители власти неоднократно подчеркивали, что спрогнозировать продолжительность карантина невозможно из-за непредсказуемости распространения инфекции.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, полмтика, Украина, Максим Степанов, заклади, карантин, правила
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 56455 +848
Выздоровели 28931 +800
Летальные 1445 +18

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 16.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+14...+24

Влажность 39% - 74%

Ветер 0м/с - 2м/с

Погода ONLINE.UA+14...+25

Влажность 43% - 86%

Ветер 1м/с - 2м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...