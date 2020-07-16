Началась новая фаза кризиса - глава МВФ выступила с экстренным заявлением

Мировая экономика вступила в новую фазу кризиса, связанного с пандемией коронавируса, которая потребует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления. С таким экстренным заявлением 16 июля выступила глава МВФ Кристалина Георгиева, которая напомнила, что восстановления экономики не стоит ждать ранее 2021 года. Она призвала страны G20 активизировать усилия в сферах здравоохранения, торговли и укрепления финансовой безопасности, так как вторая волна пандемии приведет к дополнительным осложнениям экономического кризиса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МВФ.

"Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться. Но мы пока еще не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям в экономической деятельности. Мы уже вступили в новую фазу кризиса, которая потребует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления", — говорится в обращении Кристалины Георгиевой.

Директор-распорядитель МВФ призвала весь мир инвестировать в людей — в образование, здравоохранение, социальную защиту и в предотвращение резкого увеличения неравенства, которое может вызвать коронавирусный кризис. Также она считает важным сегодня поддерживать низкоуглеродистый и устойчивый к климату рост, в том числе посредством разумного распределения государственных расходов, и использовать преимущества цифровой трансформации, чтобы была возможность эффективно функционировать даже в условиях более длительных мер социального дистанцирования и удаленной работы.

Важно отметить, что Международный валютный фонд пересматривает макроэкономические прогнозы дважды в год — в апреле и в октябре. Но в этом году МВФ обнародовал пересмотр, причем в сторону значительного ухудшения, уже в июне. 24 июня МВФ объявил, что ожидает рецессии мировой экономики в 2020 году на уровне 4,9%. Радикальное ухудшение прогноза МВФ касается ведущих стран Европы. Во Франции ожидается падение ВВП до 12,5%, в Испании и Италии — до 12,8%, в Великобритании — до 10,2%. По Украине прогноз ухудшен до -8,2% в 2020 году. В МВФ считают, что восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Международный валютный фонд вновь ухудшил прогноз относительно восстановления мировой экономики. По новому прогнозу, реальное восстановление ВВП стран Европы возможно только в 2022 году.