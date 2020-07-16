Верховную Раду всколыхнуло еще одно резонансное увольнение

Глава аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение, датированное 15 июля — свое неожиданное решение политик объяснил желанием перейти на другую должность. Стоит обратить внимание на то, что произошло это вскоре после скандала с распространением слухов о слежке за спикером ВРУ Дмитрием Разумковым. Копию заявления, написанного от руки и датированного 15 июля, опубликовал в своем телеграмм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, а затем информацию подтвердили несколько украинских медиа, передает ONLINE.UA.

В заявлении Штучного отмечается: "В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос о моем увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины".

Что интересно, Качура, комментируя неожиданное решение Штучного, написал: "Считаю его решение очень мудрым и взвешенным".

Как известно, в мае 2019 глава государства Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). А с сентября тот возглавил аппарат ВРУ. Впоследствии начали распространяться слухи, что в Офисе Президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова. Причина, мол, в том, что в ОП опасаются популярности спикера и возможной конкуренции с его стороны в отношении главы государства. На этой почве между Разумковым и Ермаком якобы существует конфликт.

Стоит отметить, что 2 недели назад вице-спикер Рады Руслан Стефанчук опроверг эти слухи.

"Свидетельство некоего анонимного депутата — это не доказательство, и никакого конфликта Ермака и Разумкова нет, между ними "абсолютный конструктив", — заявил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 июля президент страны Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Италии Евгения Перелыгина и украинского дипломата Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.