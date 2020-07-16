Россия должна взять ответственность - Кремлю поставили жесткий ультиматум

В Евросоюзе отреагировали на трагическую гибель троих украинских военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных сил. Представители содружества указали на причастность России к обострению. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам Набелы Массрали — пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Россия продемонстрировала невыполнение минских договоренностей и итогов переговоров в "нормандском формате".

"Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно этого доклада, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года", — говорится в официальном обращении.

Представительница содружества обратила внимание, деэскалация должна продолжаться с максимальной сдержанностью, стороны должны придерживаться международного гуманитарного права.

"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям", — подчеркнул официальный Брюссель.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. Подразделение с военным медиком в составе отправился к месту гибели по меньшей мере одного бойца ВСУ недалеко от населенного пункта Зайцево. Оккупационные войска открыли огонь по военнослужащим, хотя накануне командование получило подтверждение о соблюдении режима "Тишина".

Военный медик погиб. Событие всколыхнуло украинскую власть, даже иностранные партнеры жестко отреагировали на циничную выходку.

Я сообщал ONLINE.UA, официальный Киев призвал страны-участницы ОБСЕ оперативно отреагировать на убийство пророссийскими силами украинского военного медика на Донбассе, поскольку, как уже сообщалось ранее, убийство имеет все признаки военного преступления.