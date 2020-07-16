Новости

Лента новостей

Россия должна взять ответственность - Кремлю поставили жесткий ультиматум

Мир | Читати новину українською
Россия должна взять ответственность - Кремлю поставили жесткий ультиматум Росія (фото — needpix.com)

В Евросоюзе отреагировали на трагическую гибель троих украинских военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных сил. Представители содружества указали на причастность России к обострению. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам Набелы Массрали — пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Россия продемонстрировала невыполнение минских договоренностей и итогов переговоров в "нормандском формате".

"Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно этого доклада, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года", — говорится в официальном обращении.

Представительница содружества обратила внимание, деэскалация должна продолжаться с максимальной сдержанностью, стороны должны придерживаться международного гуманитарного права.

"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям", — подчеркнул официальный Брюссель.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. Подразделение с военным медиком в составе отправился к месту гибели по меньшей мере одного бойца ВСУ недалеко от населенного пункта Зайцево. Оккупационные войска открыли огонь по военнослужащим, хотя накануне командование получило подтверждение о соблюдении режима "Тишина".

Военный медик погиб. Событие всколыхнуло украинскую власть, даже иностранные партнеры жестко отреагировали на циничную выходку.

Я сообщал ONLINE.UA, официальный Киев призвал страны-участницы ОБСЕ оперативно отреагировать на убийство пророссийскими силами украинского военного медика на Донбассе, поскольку, как уже сообщалось ранее, убийство имеет все признаки военного преступления.

Источник: Укрінформ Теги: война, Донбасс, ООС, АТО, Украина, ЕС, Россия, втрати, обстрелы, медик, убийство, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 56455 +848
Выздоровели 28931 +800
Летальные 1445 +18

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 16.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+14...+24

Влажность 39% - 74%

Ветер 0м/с - 2м/с

Погода ONLINE.UA+14...+25

Влажность 43% - 86%

Ветер 1м/с - 2м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...