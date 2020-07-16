Как будут учиться школьники с 1 сентября - в Верховной Раде приняли решение

Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября, но пойти в школу смогут не все учащиеся. Регионы страны разобьют на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации — образовательный процесс будет запрещен только в областях, которые попадут в "красную" зону. Правительство разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном году. Наиболее вероятным будет смешанное обучение. Как будут учиться школьники с 1 сентября, решили на заседании Комитета образования, науки и инноваций при участии и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, передает ONLINE.UA.

Правительство планирует, что учебный год в Украине начнется в соответствии с одного из трех сценариев:

— низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;

— высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно;

— средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме — дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

Наиболее вероятным в Украине считается третий сценарий. В таком случае, рекомендации по орагиназции образовательного процесса будут следующими:

В приоритете — соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях).

Отмена массовых мероприятий и экскурсий.

Проведение собрания педколлективов в дистанционной форме.

Предотвращение скопления большого количества людей.

Разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста.

Рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения.

Лицам из группы риска (с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, заболевания сахарным диабетом и т.д.) будет рекомендовано продолжить форму образования, максимально соответствует потребностям их защиты: экстернат форма или дистанционное обучение.

Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой.

На каратин учебные заведения закрывать на 14 или 7 дней (решение еще не принято).

Учителя не будут еженедельно делать тесты.

Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Окончательное решение по нововведениям образовательного процесса в Украине в следующем учебном году примет Кабмин на следующем заседании.

Напомним, ранее украинцы обратились к президенту Украины с неотложным требованием. Они настаивают на том, чтобы он запретил дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время.

В свою очередь в МОН уверяют, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. В ведомстве обращают внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщал ONLINE.UA, в СНБО призвали украинцев готовиться к дистанционному обучению в следующем учебном году. Секретарь СНБО Алексей Данилов допускает, что обучение в школах придется продолжить онлайн.