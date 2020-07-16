Рада решилась на долгожданное назначение - что стоит знать

Народные депутаты провели голосование по поводу назначения нового председателя правления Нацбанка Украины. Верховная Рада поддержала кандидата Кирилла Шевченко — председателя правления "Укргазбанка". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги заседания.

По официальным данным, свой голос в пользу Шевченко отдали 332 депутата. Новоизбранный руководитель НБУ выступил в день назначения, 16 июля, с трибуны Рады.

"Во-первых, безусловно я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", — пояснил Шевченко.

Напомним, он работал на должности председателя правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. К тому Шевченко также отметился работой в банке "Финансы и кредит" — с 1996 до 2006 года он был начальником отдела нормативов, заместителем начальника управления активно-пассивных операций, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления.

Нового главы НБУ уже поздравил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильностью и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задача — это рост экономики нашей страны и повышения благосостояния всех украинцев", — подчеркнула его пресс-служба.

Напомним, предыдущего главу правления НБУ Якова Смолия отправили в отставку после скандала. Он заявил о систематическом политическое давление и сам инициировал свое увольнение.

Как сообщал ONLINE.UA, молодые работники Национального банка Украины неожиданно для всех записали видеообращение к главе государства Владимира Зеленского — молодежь попросила украинского лидера не допустить уничтожения независимости регулятора.