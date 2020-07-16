Еще одна страна открыла границы для украинцев - куда можно поехать

С 16 июля Болгария открыла границы для украинцев. С сегодняшнего дня граждане Украины могут въезжать в эту страну без прохождения 14-дневной обсервации и без обязательного прохождения ПЦР-теста на коронавирусную болезнь COVID-19 . Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Болгарии, передает ONLINE.UA.

"Согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01 -405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", — сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

Болгария также открыла границы для граждан стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Важно отметить, что Минздрав Украины отнес Болгарию в "красную зону", то есть, после возвращения оттуда необходимо будет пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест — если результат будет негативный, то обязательный карантин можно будет не проходить.

Таким образом, на сегодняшний день украинцы могут поехать в семь стран на следующих условиях:

Болгария — без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус;

карантина и без теста на коронавирус; Хорватия, ОАЭ – с прохождением теста перед поездкой (справка о наличии негативного результата теста на COVID-19 обязательна);

обязательна); Турция, Албания, Египет, Мальдивы – без справок о тесте, без самоизоляции и обсервации.

Напомним, с 15 июля Венгрия усилила карантин по коронавирусу, в связи с чем закрыла границу для Украины. Официальный Будапешт внес в "красную" категорию, кроме Украины, балканские страны. При этом Россия, где случаев заражения намного больше, отнесли к "желтой" зоне, а это значит, что россияне смогут въезжать в Венгрию при условии соблюдения самоизоляции до получения отрицательного результата теста на коронавирус. Страны Евросоюза также включили Украину в "красную" зоны, для стран которой закрыты границы. Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине ввели сбор за вылет из страны. Новый закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах — 2 доллара. За каждую тонну груза в пределах Украины — 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину — 10 долларов.