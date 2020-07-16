Румыны из Украины пожаловались Бухаресту на "принудительную украинизацию" - в чем дело

Национальный совет румын в Украине пожаловался официальному Бухаресту на нарушение прав их общины на образование на родном языке и проекты админреформы. Стоит обратить внимание на то, что обращение организации адресованное к парламентским комитетам и правительственным институтам, которые занимаются румынами за рубежом и внешней политикой, руководителям парламента, премьеру и президенту. По словам авторов обращений, румыны в Украине, которых насчитывается около 500 тыс и они являются вторым национальным меньшинством в стране после россиян, "подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во "всех сферах государственной политики". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на румынскую службу "Радио Свобода".

Отмечается, что они жалуются на якобы нарушение права румын в Украине на образование на родном языке, называя это "культурно-языковым геноцидом", а также говорят о рисках для их интересов из-за проектов административной реформы в Черновицкой области.

"По их словам, сейчас румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, но если после админреформы область поделят на 3-4 макрорегиона, румыны в них составят около 10% населения. Это, по их мнению, приведет к тому, что румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде и будут иметь недостаточное представительство на местном уровне, и, таким образом, не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка, и национальную идентичность", — говорится в сообщении.

Кроме того, они раскритиковали Румынию за недостаточное отстаивание интересов румынской общины в Украине, вспоминая и о защите их интересов на уровне двусторонних отношений.

"В публичном дискурсе в Украине создано представление о том, что только Венгрия, Польша и Россия возражают против украинской ассимиляционной политики, а Румыния довольна тем, что происходит", — говорится в обращении.

Община просит Румынию достичь с Украиной договоренностей подобно тем, которые уже существуют между Украиной и Венгрией.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно суд Евросоюза выступил с жесткой критикой против Венгрии. Страна ранее отказалась от приема беженцев.