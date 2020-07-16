Этого не может быть - у Путина снова удивили заявлением об Украине

Российское правительство вновь выступил с вызывающим заявлением относительно агрессивной конфронтации против Украины. В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что в отношении соседа в Кремле нет никаких агрессивных планов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

По словам заместителя министра Андрея Руденко, Киев сам якобы ответственен за ситуацию, которую можно наблюдать сегодня.

"Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может.", — утверждает дипломат.

Он подчеркнул, в Кремле также не видят повода для перемен в минском формате. Также недоцільник власти Владимира Путина считает созыва новой встречи "нормандской четверки" на уровне государственных лидеров.

Одновременно Руденко объяснил, в Соединенных Штатах заинтересованы в ослаблении России. Именно Вашингтон создает у российских границ "нарывы".

Напомним, последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в декабре 2019 года. В проведении таких регулярных переговоров заинтересована украинская сторона, в Офисе президента Владимира Зеленского неоднократно подчеркивали.

На Донбассе тем временем периодически вспыхивают жесткие столкновения. Недавно оккупационная администрация убила во Зайцевым трех военнослужащих, включая одного медика, который направлялся на эвакуацию тела погибшего. Официальный Киев выступил с жестким заявлением и обещанием добиться реакции международного единства.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе отреагировали на трагическую гибель троих украинских военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных сил. Представители содружества указали на причастность России к обострению, от Москвы требуют взять ответственность.