Лучший боксер в мире - отец Лопеса поразил словами о бое с Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко уже осенью встретится на ринге с американским бойцом Теофімо Лопес. Отец американца неожиданно сделал откровенное заявление. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на PepTalkUK.

По мнению Лопеса-старшего, перенос даты боя стало выгодным для обеих сторон. Он подчеркнул, Ломаченко не молодеет с каждым месяцем, однако даже для этого отсрочку сыграло на пользу.

Отец обратил внимание на семилетнюю карьеру сына в своем дивизионе. Украинскому боксеру необходимо тяжело работать, поэтому он получил этот шанс.

Старший из Лопесів не оказался скупым на слова. Теофімо он назвал сильнейшим бойцом мира. Его команда с нетерпением ждет выхода на ринг, поскольку это возможность показать это всем.

"Мой сын – лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они, видимо, слепые. Мы это докажем, как всегда. Я предвидел это еще два года назад, теперь мы пришли к этому моменту", — подчеркнул он.

Напомним, Ломаченко должен был выйти на ринг против Лопеса еще 31 мая. Планы промоутеров и боксеров сломала пандемия коронавирус — она сорвала все массовые мероприятия и закрыла границы между странами.

Длительное время долгожданное событие оставалась отложенной на неопределенный срок. Лишь недавно организаторы пришли к согласию относительно новой даты.

Следует заметить, 22-летний Лопес одержал 15 побед, из которых нокаутом — 12. Американец не знает поражений. Украинец Ломаченко выходил на ринг также 15 раз, одержал 14 побед (10 нокаутом).

Как сообщал ONLINE.UA, в 2018 году украинский чемпион Василий Ломаченко вышел на ринг против венесуэльца Хорхе Линареса. Недавно тот поделился своими впечатлениями относительно стиля бывшего оппонента. По словам иностранного боксера, стиль Ломаченко сложно описать однозначно.